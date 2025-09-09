"Моряците" започват новата седмица с настроение

Черно море започна подготовка след празниците и паузата за поредния кръг от efbet Лига. Варненци приемат Добруджа в понеделник (15 септември ) от 20.30 часа, а този мач е чудесна възможност да се върнат към победите на клубния си стадион. Добрата новина е, че на този етап в лагера няма контузени, а паузата в първенството бе използвана за възстановяване на играчите, които пропуснаха последния мач срещу Ботев Враца. Става въпрос за Цветомир Панов и Димитър Тонев.

Привържениците очакват добрата форма на Георги Лазаров и Николай Златев, които до този момент са голмайсторите, да се пренесе с пълна сила и в срещата срещу Добруджа. В последните две срещи отборът спечели само точка, а треньорският щаб на Черно море със сигурност ще направи и някои промени. Очаква се появата на таланта от школата Берк Бейхан в средата на терена. Доскоро Бейхан лекуваше контузия и треньорът Илиан Илиев не бързаше с неговото включване. Забравеният напоследък Уеслен Жуниор се разписа в приятелския мач срещу Фарул, а неговата маневреност и голмайсторски нюх трябва да внесат острота в нападението на варненските "моряци ".

/Пламен Трендафилов/