  1. Sportal.bg
  2. ЦСКА
  3. Стойне Манолов: Не желая да слизам на нивото на Керкез

Стойне Манолов: Не желая да слизам на нивото на Керкез

  • 15 сеп 2025 | 01:24
Бившият директор на ЦСКА и собственик на Царско село Стойне Манолов отговори на треньора на “червените” Душан Керкез. Бизнесменът определи преди дни специалиста като “не добър треньор”, а в отговор наставникът нарече Царско село “срам за България”.

„Не желая да слизам на нивото на Керкез. След като на пресконференция говори за интервюто, което направихме, а не за играта на отбора си… Това говори достатъчно. Може би и ръководството се е засегнало, за да му позволят да говори на пресконференция подобни неща. Аз в крайна сметка казах това, което мисля. Не съм казал нищо по-различно от това, което казват хиляди фенове на ЦСКА. Хората показаха на стадиона какво мислят. Моето мнение е като на хиляди цесекари. Не смятам да се занимавам с Керкез. Дали ще мине още седмица, две, или три – той мисли да си вземе неустойката“, заяви Манолов пред „Мач Телеграф“.

