Марек Хамшик пред Sportal.bg: Помня топ отбора на България! Най-трудният ми съперник беше Ювентус

Легендарният халф на Наполи Марек Хамшик даде интервю пред Sportal.bg в Португалия. Бившата звезда на тима от Неапол, който има 520 мача и 121 гола за южняците, си спомни за българския отбор на Мондиал'94. Той сподели и кои футболисти на неговия пост харесва в днешно време.

Гръцка легенда към Стоичков: Ти си номер 1 на България!

"Помня, че когато бях малък гледах световното първенство през 1994 г. България беше топ отбор, завършихте четвърти, доколкото помня, бяхте страхотни. С Христо Стоичков, Красимир Балъков, на вратата Лечков, мисля. Лечков беше атакуващ халф, а вратар беше Михайлов, да, извинявам се.

Ван дер Сар пред Sportal.bg: България отново може да е силна, интересно как ще се справи Донарума в Сити

Тази година фаворит за Скудетото е Наполи - имат страхотен отбор, прекрасен треньор и бяха чудесни на трансферния пазар. Надявам се, че могат да вземат трета титла за четири години! Най-трудният ми опонент? Изкарах доста години в Неапол, за мен най-тежък отбор за игра беше Ювентус. Голямо дерби беше за феновете и за нас самите. За жалост по това време Ювентус беше прекалено силен и спечели много поредни титли.

Балъков се прегърна с Моуриньо

Най-добрият на моята позиция днес? О, това е труден въпрос. Харесвам играчи като Де Бройне и Педри - офанзивни халфове, които създават положения, асистират или бележат голове", каза Марек Хамшик.

ФИЛИП ДРУМЧЕВ, специален пратеник на Sportal.bg в Лисабон