Балъков се прегърна с Моуриньо

Легендарният плеймейкър Красимир Бакъков се видя с португалския специалист Жозе Моуриньо в Лисабон, видя Sportal.bg в Лисабон. Специалния дойде в хотела на световните звезди, за да се види със световния шампион Марко Матераци, с когото са изключителни близки от периода на треньора начело на Интер.

"Жозе Алваладе" се готви за звездния мач с Ицо и Бала

Моуриньо прегърна Бала и двамата си поговориха приятелски. Двамата се познават отлично от времето им в Спортинг, когато в началото на 90-те години българинът блестеше с фланелката на "лъвовете", а Моу беше асистент на Боби Робсън.

ФИЛИП ДРУМЧЕВ, специален пратеник на Sportal.bg в Лисабон