Гръцка легенда към Стоичков: Ти си номер 1 на България!

Легендарният полузащитник на Гърция Йоргос Карагунис направи комплимент на най-големия роден футболист Христо Стоичков. Двамата се видяха в хотела на звездите в Лисабон, където утре носителят на "Златната топка", бившият играч Интер, Бенфика и Панатинайкос, Краси Балъков и куп други суперзвезди ще играя в благотворителна среща.

Карагунис, който е европейски шампион с Гърция от 2004 година, го посрещна с думите: "Ти си велик футболист! Номер 1 на България". После двамата си поговориха приятелски. Срещата между легендите е утре от 20:00 ч.

ФИЛИП ДРУМЧЕВ, специален пратеник на Sportal.bg в Лисабон