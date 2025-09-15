Светът гледа към Лисабон - Стоичков, Балъков и още куп легенди ще правят благотворително шоу

Днес е денят на големия благотворителен мач в Португалия. На стадиона, на който България започна своето участие на Евро 2004 - "Жозе Алваладе" в Лисабон, някои от най-големите имена във футболната история излизат с обща цел. Звездите ще се стремят към събирането на над 1 милион евро в подкрепа на различни благотворителни каузи. Началото е в 22:00 часа българско време, като Sportal.bg ще покаже на живо шоуто.

Марек Хамшик пред Sportal.bg: Помня топ отбора на България! Най-трудният ми съперник беше Ювентус

Сред световните асове, които ще се изправят срещу легендите на домакините, ще блестят Христо Стоичков и Красимир Балъков.

Гръцка легенда към Стоичков: Ти си номер 1 на България!

Носителят на "Златната топка" ще е един от няколкото кавалери на най-ценния индивидуален приз във футбола, които ще се появят на игрището в Лисабон. Бала пък се завръща на стадиона на Спортинг (Лисабон), където е боготворен от привържениците на "лъвовете" от португалската столица.

Балъков се прегърна с Моуриньо

Очакват се още куп легендарни фигури, които ще застанат до Камата и Краси: Карлес Пуйол, Роберто Карлос, Едвин ван дер Сар, Марко Матераци, Хавиер Санети, Гайска Мендиета, Юри Джоркаеф, Георге Хаджи, Кристиан Карембьо, Хенрик Ларсон, Хавиер Савиола, Майкъл Оуен и др. В Лисабон е и абсолютният световен шампион по бокс Олександър Усик.

Най-голямата спортна медийна компания в Европа Ringier Sports Media Group, която е собственик на Sportal.bg, е медиен партньор на футболната фиеста в Португалия.

От страна на домакините на терена ще излязат Луиш Фиго, Витор Байя, Рикардо Куарешма, Рикардо Карвальо, Деко, Маниш, Тиаго Мендеш, Нани, Шимао, Нуно Гомеш и др. "Жозе Алваладе" очаква голямо шоу. А за целта казахме - пари, които да подпомогнат различни нуждаещи се общности и семейства.

Ван дер Сар пред Sportal.bg: България отново може да е силна, интересно как ще се справи Донарума в Сити

Португалия: Кощиня (мениджър), Витор Байя, Бето, Пепе, Рикардо Карвальо, Фабио Коентрао, Босингва, Жорже Андраде, Елизеу, Бруно Алвеш. Луиш Фиго, Деко, Дани, Шимао, Маниш, Тиаго Мендеш, Нани, Рикардо Куарешма, Нуно Гомеш, Елдер Пощига, Паулета.



Световен отбор: Роберто Карлос (треньор и играч), Петър Чех, Едвин ван дер Сар, Марко Матераци, Хавиер Санети, Карлес Пуйол, Джон Тери, Кристиан Карембьо, Кака, Юри Джоркаеф, КРАСИМИР БАЛЪКОВ, Гайска Мендиета, Георге Хаджи, Йоргос Карагунис, Марек Хамшик, Алесандро Дел Пиеро, Хенрик Ларсон, Майкъл Оуен, Хавиер Савиола, ХРИСТО СТОИЧКОВ, Олександър Усик

ФИЛИП ДРУМЧЕВ, специален пратеник на Sportal.bg в Лисабон