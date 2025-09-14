Популярни
  3. Спартак Плевен триумфира в предсезонния международен турнир за купа "Плевен"

  • 14 сеп 2025 | 23:44
Баскетболистите на Спартак Плевен спечелиха предсезонния международен турнир за купа "Плевен", след като на финала победиха отбора на Крайова (Румъния) със 75:66 (12:16, 18:15, 17:22, 18:12, 10:1). Срещите от надпреварата се играха в плевенската зала „Балканстрой“.

На мачовете вчера и днес присъства изпълнителният директор на Българската федерация по баскетбол Филип Виденов.

В двубоя за трето-четвърто място един срещу друг излязоха отборите на Берое Стара Загора и Ботев 2012 Враца. Победата в крайно оспорвания двубой извоюваха баскетболистите от Стара Загора с 68:67 (21:15, 16:18, 20:15, 11:19).

Най-резултатен беше Павле Джуршич от Ботев 2012 с 18 точки. Капитанът на отбора Георги Герганов добави още 14. От тима победител най-много точки реализира Карсон Башъм, а Дариъс Куинсбери записа срещу името си 13.

Мачът за определяне на тазгодишния носител на купа „Плевен“ започна на високи обороти. Домакините от Спартак поведоха с 10:5, когато треньорът на румънския отбор Тудор Костеско поиска тайм аут. Прекъсването даде резултат и момчетата му след девет безответни точки, обърнаха - 14:10. Краят на частта дойде при 16:12 в тяхна полза.

Минута след началото на втората четвърт Крайова вече водеше с 10 точки при 22:12. Плевенчани успяха да намалят разликата до само четири при 25:29. В последните две минути на полувремето двата отбора си размениха по един кош, но лично нарушение със сирената срещу Спартак им даде право да изпълнят три наказателни удара. Джелен МакКлауд беше безпогрешен и на почивката резултатът стана 30:31.

Второто полувреме стартира с пет поредни точки за румънските баскетболисти. Те увеличиха преднината си на 13 точки, но интригата се завърна след две тройки на плевенчани и два коша през центъра - 45:48. В края на тази четвърт светлинното табло показваше 47:53.

Последната четвърт започна с кош за Спартак. Зачестиха личните нарушения на баскетболистите на Крайова. Играта на домакините потръгна и 6:51 минути преди края на мача резултатът вече беше 56:57. След техническо прекъсване, поискано от румънския щаб, отборът му отново увеличи разликата - 56:63. Минута и половина преди края на мача след тройка на Кавон Скот резултатът беше изравнен - 63:63. С равенство 65:65 завърши и редовното време.

В продължението баскетболистите на Спартак бяха по-концентрирани и спечелиха мача със 75:66.

Най-резултатен стана Джелен МакКлауд от Спартак с 30 точки, Мартин Сотиров добави още 12 за победата. От гостите се отличи Ишмаел Легет с 23. Съотборникът му Кендел Робинсън вкара 22.

Снимка: BC Spartak Pleven / Facebook

