ДК към БФС излезе с решения след седмия кръг на Втора лига

Треньорът на втория отбор на ЦСКА Владимир Манчев бе предупреден заради получен жълт картон, а халфът на Пирин (Благоевград) Александър Близнаков е със спрени състезателни права за една среща и ще плати глоба от 150 лева.

Ето е решенията по доклад, които не подлежат на обжалване:

За закъснение от началния час по програма на срещата, на основание чл.37, ал.1, т. 9, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ОФК Янтра Габрово с имуществена санкция в размер на 500 лева.

За възпламеняване на фойерверки в сектора, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. Й от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ОФК Янтра Габрово с имуществена санкция в размер на 1500 лева.

За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ФК Миньор Перник с имуществена санкция в размер на 750 лева.

За нерегламентирано използване на факли и димки, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ОФК Локомотив Горна Оряховица с имуществена санкция в размер на 150 лева.

За нерегламентирано използване на факли и димки, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ФК Етър Велико Търново с имуществена санкция в размер на 150 лева.

За нерегламентирано използване на димки, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ФК Дунав Русе с имуществена санкция в размер на 150 лева.