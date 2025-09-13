Гьоко Хаджиевски: Два месеца чакахме да бием и да покажем, че сме на прав път

Популярни
  • 13 сеп 2025 | 19:57
  • 729
  • 0

Старши треньорът на Спартак (Варна) Гьоко Хаджиевски остана много доволен след победата с 3:0 над Арда, която е първа за неговия отбор от началото на сезона. Наставникът на "соколите" похвали своите футболисти и изрази увереност, че оттук нататък те ще играят с още по-голямо самочувствие и мотивация.

"Много съм щастлив! Два месеца чакахме да бием и да покажем, че сме на прав път. Имаме голямо уважение към отбора на Арда, който има много добри футболисти. Събраха им се много мачове и е нормално да има спад.

Най-важното е, че вярвахме в себе си. Казвахме си, че ще дойде моментът, в който ще имаме още по-голяма мотивация и самочувствие. Горд съм, че футболистите си повярваха.

Ако не биеш, винаги има натоварване. Беше въпрос на една победа да постигнем по-добра атмосфера. Ще покажем целия потенциал, който имаме. А той е по-голям от трите точки, които спечелихме днес", заяви Хаджиевски.

Снимки: Startphoto

