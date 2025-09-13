Даниел Иванов: Моята амбиция №1 е да останем в групата

Даниел Иванов, който вкара първото попадение за домакинския успех на Спартак (Варна) с 3:0 над Арда, каза, че цел №1 пред тима му е да остане в елита.

"Получи се много здрав мач. Нашата цел беше да удържим натиска на Арда първите минути. Арда е много здрав отбор, беше фаворит на хартия. Получи се. Успях да вкарам.

Ние сме млад, нов отбор. Всеки дава максимума от себе си. Беше тежко, липсваше ни победата, тя ще ни даде допълнително самочувствие. Всеки следващ мач ще се представяме по-добра и по-добре.

Моята амбиция №1 е да изпълним целта си оставане в групата. Доста хора ни подкрепят и искам да ги зарадваме", каза Иванов.