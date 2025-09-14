Безкомпромисен Ожие поведе в рали „Чили“

8-кратният световен рали шампион Себастиен Ожие (Тойота) спечели и трите следобедни отсечки (СЕ10-12) в събота в рали „Чили“ и това го изведе на първото място в 11 кръг от Световния рали шампионат.

Себ започна следобеда на 5,6 секунди от съотборника си Елфин Еванс, след първата отсечка сви аванса му на 2,7 секунди, във втората излезе на 1 секунда пред него и в последната за деня го победи с 5,3, за да завърши деня на 6,3 секунди пред прекия си съперник за титлата.

Еванс се върна начело на рали „Чили“

Трети завърши деня Адриен Фурмо (Хюндай), който обаче се оплака от недостатъчно добро темпо при вторите минавания, когато пътят изсъхна напълно и чистенето на трасето се оказа отново загуба на време за тези, които стартират първи. Фурмо е на 26,8 секунди от Ожие и на 14,9 пред съотборника си Тиери Нювил, който е 4-и, но който нямаше достатъчно по-твърди гуми за следобедните етапи.

В битката за петото място Сами Паяри (Тойота) дръпна с над половин минута пред другия претендент за титлата Кале Рованпера (Тойота), който загуби над 25 секунди спрямо Ожие при второто минаване на „Мария Лас Крусес“ и това го лиши от шанс да изпревари Паяри.

Ойт Танак спрял, за да запази втория двигател

В WRC2 Оливър Солберг (Тойота) е на 4 отсечки от световната титла, като води с малко над 30 секунди пред българския пилот Николай Грязин (Шкода). Трети е Ян Соланс (Тойота), като преследвачът му Емил Линдхолм (Шкода) отпадна в последната отсечка за деня заради проблем с двигателя.

Утре остават още 4 отсечки с дължина почти 55 километра, като ще се раздават допълнителни точки за Супер неделята и пауърстейджа на финала на рали „Чили“.

Strategy? After an impressive drive and two stage wins on Saturday morning, Ott Tänak / Martin Järveoja retired again 🤷‍♂️#WRC | #RallyChile 🇨🇱 pic.twitter.com/05ROQJ7FyC — FIA World Rally Championship (@OfficialWRC) September 13, 2025

Снимка: Профил на Световния рали шампионат в Twitter