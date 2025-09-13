Ойт Танак спрял, за да запази втория двигател

Световният рали шампион за 2019 година Ойт Танак (Хюндай) се прибра днес в сервизната зона, след като спечели първите две съботни отсечки на рали „Чили“, 11 кръг от Световния рали шампионат.

Вчера Танак отпадна от първото място в ралито в последната петъчна отсечка, днес се върна по системата Супер рали, като голямата му цел са максималните точки в Супер неделята и пауърстейджа на ралито.

„Искаме да запазим резервния двигател и гуми за неделя, като и с този мотор имаме проблеми, това е двигателят, който дефектира в Швеция, затова след осмата отсечка се прибрахме направо в сервизната зона в Консепсион“, обясни Танак, който е най-успешният пилот в историята на рали „Чили“ като кръг от WRC – две победи и едно трето място.

Снимка: Профил на Световния рали шампионат в Twitter