Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Ключова среща за ЦСКА и бъдещето на Керкез, “червените“ се изправят срещу Септември – на живо със съставите
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Еванс се върна начело на рали „Чили“

Еванс се върна начело на рали „Чили“

  • 13 сеп 2025 | 18:51
  • 341
  • 0
Еванс се върна начело на рали „Чили“

Лидерът в Световния рали шампионат Елфин Еванс (Тойота) за втори път от началото на рали „Чили“, 11 кръг от WRC, успя да оглави класирането в състезанието. Това стана възможно с много силна атака на уелсеца, който сутринта тръгна от петото място, в първата отсечка днес излезе трети, във втората втори и в последния етап преди обедния сервиз – „Мария Лас Крусес“ (28,31 км), поведе в класирането.

Еванс и Себастиен Ожие (Тойота) догодина Адриен Фурмо (Хюндай) и Тиери Нювил (Хюндай) и в последната сутрешна отсечка ги свалиха от първа и трета позиции, като Еванс има аванс от 5,6 секунди пред Ожие. Фурмо е трети, на 9,3 от Еванс, а Нювил – на 18,8 секунди от уелсеца, като се оплака, че е трябвало да пази много гумите си в 28-километровата отсечка.

Драма за Танак и Хюндай в последната петъчна отсечка
Драма за Танак и Хюндай в последната петъчна отсечка

Първите два етапа днес бяха спечелени от Ойт Танак (Хюндай), който се върна по системата Супер рали с нов двигател, но от тима го прибраха в сервизната зона преди третата отсечка, за да запазят колата му за утрешната битка. Така този етап го взе Кале Рованпера (Тойота), който вчера загуби над 1 минута, но вече е 6-и, на 44,4 секунди от лидера и на 16,3 от петото място, което заема съотборника му Сами Паяри.

В WRC2 Оливър Солберг (Тойота) остава начело, като успя да увеличи аванса си пред българския пилот Николай Грязин (Шкода) на 29 секунди и ако двамата завършат така Оливър ще си гарантира световната титла в категорията.

Само Грязин може да отложи световната титла на Солберг
Само Грязин може да отложи световната титла на Солберг

Снимка: Профил на Toyota Gazoo Racing WRT в Twitter

Следвай ни:

Още от Моторни спортове

Ди Монтедзелоло: Биното трябваше да остане, Ферари пак не се бори за титлата

Ди Монтедзелоло: Биното трябваше да остане, Ферари пак не се бори за титлата

  • 13 сеп 2025 | 15:54
  • 918
  • 1
Пирели започва тестовете на гумите си за MotoGP

Пирели започва тестовете на гумите си за MotoGP

  • 13 сеп 2025 | 14:00
  • 502
  • 0
Бедзеки спечели полпозишъна в Сан Марино, Марк Маркес на втората редица

Бедзеки спечели полпозишъна в Сан Марино, Марк Маркес на втората редица

  • 13 сеп 2025 | 12:42
  • 2491
  • 1
Пламен Иванов: Тази година няма да има лесни ралита

Пламен Иванов: Тази година няма да има лесни ралита

  • 13 сеп 2025 | 11:38
  • 556
  • 0
Верстапен стартира шести в дебюта си на "Нюрбургринг-Нордшлайфе"

Верстапен стартира шести в дебюта си на "Нюрбургринг-Нордшлайфе"

  • 13 сеп 2025 | 11:37
  • 5675
  • 1
Жоан Мир пропуска квалификацията и спринта на "Мизано"

Жоан Мир пропуска квалификацията и спринта на "Мизано"

  • 13 сеп 2025 | 11:26
  • 696
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

11-те на ЦСКА и Септември, "червените" с куп промени и нов капитан

11-те на ЦСКА и Септември, "червените" с куп промени и нов капитан

  • 13 сеп 2025 | 19:11
  • 9979
  • 7
Летящ старт за България! Пречупихме Германия след изключителен гейм 40:38

Летящ старт за България! Пречупихме Германия след изключителен гейм 40:38

  • 13 сеп 2025 | 14:18
  • 54010
  • 44
Спартак (Варна) дочака първата си победа в efbet Лига, Ковальов блесна с асистенция

Спартак (Варна) дочака първата си победа в efbet Лига, Ковальов блесна с асистенция

  • 13 сеп 2025 | 19:39
  • 9926
  • 7
Ювентус 2:1 Интер, Йълдъз бързо върна преднината на домакините

Ювентус 2:1 Интер, Йълдъз бързо върна преднината на домакините

  • 13 сеп 2025 | 19:00
  • 3962
  • 0
Дори час игра с човек по-малко не спря Реал Мадрид

Дори час игра с човек по-малко не спря Реал Мадрид

  • 13 сеп 2025 | 19:13
  • 15188
  • 46
Втора лига на живо: играе се на "Ивайло"

Втора лига на живо: играе се на "Ивайло"

  • 13 сеп 2025 | 19:00
  • 18236
  • 2