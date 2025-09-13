Еванс се върна начело на рали „Чили“

Лидерът в Световния рали шампионат Елфин Еванс (Тойота) за втори път от началото на рали „Чили“, 11 кръг от WRC, успя да оглави класирането в състезанието. Това стана възможно с много силна атака на уелсеца, който сутринта тръгна от петото място, в първата отсечка днес излезе трети, във втората втори и в последния етап преди обедния сервиз – „Мария Лас Крусес“ (28,31 км), поведе в класирането.

Еванс и Себастиен Ожие (Тойота) догодина Адриен Фурмо (Хюндай) и Тиери Нювил (Хюндай) и в последната сутрешна отсечка ги свалиха от първа и трета позиции, като Еванс има аванс от 5,6 секунди пред Ожие. Фурмо е трети, на 9,3 от Еванс, а Нювил – на 18,8 секунди от уелсеца, като се оплака, че е трябвало да пази много гумите си в 28-километровата отсечка.

Strategy? After an impressive drive and two stage wins on Saturday morning, Ott Tänak / Martin Järveoja retired again 🤷‍♂️#WRC | #RallyChile 🇨🇱 pic.twitter.com/05ROQJ7FyC — FIA World Rally Championship (@OfficialWRC) September 13, 2025

Драма за Танак и Хюндай в последната петъчна отсечка

Първите два етапа днес бяха спечелени от Ойт Танак (Хюндай), който се върна по системата Супер рали с нов двигател, но от тима го прибраха в сервизната зона преди третата отсечка, за да запазят колата му за утрешната битка. Така този етап го взе Кале Рованпера (Тойота), който вчера загуби над 1 минута, но вече е 6-и, на 44,4 секунди от лидера и на 16,3 от петото място, което заема съотборника му Сами Паяри.

В WRC2 Оливър Солберг (Тойота) остава начело, като успя да увеличи аванса си пред българския пилот Николай Грязин (Шкода) на 29 секунди и ако двамата завършат така Оливър ще си гарантира световната титла в категорията.

Само Грязин може да отложи световната титла на Солберг

Снимка: Профил на Toyota Gazoo Racing WRT в Twitter