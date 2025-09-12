Живко Бояджиев: Да покажем какво можем срещу най-добрите

Олимпик (Варна) играе утре в Балчик с местния Черноморец. Срещата е от петия кръг на Североизточната Трета лига.

„Вече изиграхме няколко мача, от които придобихме ценен опит. Той е изключително важен за млади дебютанти, каквито сме. Добрите резултати ни дават увереност и амбиция да продължим да работим. Предстои поредно изпитание. Гостуваме на лидера, което подсказва трудността му. Отличен шанс да покажем какво можем именно срещу най-добрите“, коментира пред Sportal.bg Живко Бояджиев, треньор на Олимпик.