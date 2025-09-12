Ивайло Станчев: Познаваме се отлично, всеки следва целите си

Черноморец (Балчик) приема утре Олимпик (Варна). Срещата е от петия кръг на Североизточната Трета лига.

„Предстои ни домакинство срещу един от новаците, който се представя отлично до момента в първия си сезон в Трета лига. С колегите, които ръководят клуба се познаваме отлично, делили сме един терен години наред. Повечето момчета от отбора им са израснали пред мен през годините. Поздравления за това, което правят. Със сигурност им липсва опит, но пък това, че са млади и амбицирани ги прави способни да изненадат всеки. Ние обаче ще подходим както във всеки мач – амбицирани за поредна победа. Поставили сме си високи цели, така че няма място за подценяване“, коментира пред Sportal.bg Ивайло Станчев, треньор на Черноморец.