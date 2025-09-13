Блестящ вратар отчая Кристъл Палас

Отборите на Кристъл Палас и Съндърланд завършиха наравно 0:0 на „Селхърст Парк“ в среща от четвъртия кръг на Премиър лийг. Така домакините остават непобедени от началото на сезона, въпреки че вече са изиграли седем мача в три различни турнира.

Именно „орлите“ бяха по-настойчивият тим днес, като отправиха доста повече и по-опасни удари в сравнение с новака в английския елит. Те обаче така и не стигнаха до победен гол, като голяма вина за това носи вратарят на гостите Робин Рьофс, който се отличи с цели шест спасявания. По този начин носителят на ФА Къп остана без домакински успех срещу „черните котки“ от 2013 година насам.

След това реми двата тима са съседи в класирането, като Съндърланд е на седмата позиция със своите 7 точки, докато Кристъл Палас е осми със своите 6 пункта.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages