Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Само Грязин може да отложи световната титла на Солберг

Само Грязин може да отложи световната титла на Солберг

  • 12 сеп 2025 | 23:39
  • 358
  • 0
Само Грязин може да отложи световната титла на Солберг

Българският пилот Николай Грязин (Шкода) остана единственото препятствие пред Оливър Солберг (Тойота) в битката му за световната титла в WRC2. Двамата водят оспорвана битка за победата в рали „Чили“, 11 кръг от Световния рали шампионат, като ако Солберг спечели тук, той ще стане световен шампион без значение какво ще направят съперниците му.

В края на петъчния ден Солберг завърши първи в WRC2, на 10,4 секунди пред Грязин. Николай спечели първите две отсечки днес и поведе в WRC2, Солберг догони него и втория в класирането Емил Линдхолм (Шкода), спечели третата отсечка за деня и излезе начело.

Драма за Танак и Хюндай в последната петъчна отсечка
Драма за Танак и Хюндай в последната петъчна отсечка

Авансът му преди старта на следобедните етапи беше 5,9 секунди, после Грязин го свали на 3,8, след петата отсечка – на 3,5, но в последния етап за деня Солберг добави почти 7 секунди към преднината си.

Трети днес завърши Линдхолм, който е на 37,3 секунди от водача.

Грешка на Рованпера даде първото място в Чили на Еванс, Грязин е трети в WRC2
Грешка на Рованпера даде първото място в Чили на Еванс, Грязин е трети в WRC2

Днешният ден се оказа фатален за двама от претендентите за световната титла – Йоан Росел (Ситроен) и Гас Грийнсмит (Шкода). В първата следобедна отсечка Росел удари колата отдолу и от мотора му започна да изтича масло, като двигателят се запали преди летащия финал, а след етапа стана ясно, че французинът не може да продължи. Грийнсмит пък получи голяма пробойна в радиатора в същата отсечка, но се опита да продължи и 6 километра след старта на втория етап трябваше да спре, тъй като температурата на двигателя му се вдигна опасно високо.

Снимка: Профил на Световния рали шампионат в Twitter

Следвай ни:

Още от Моторни спортове

Алекс Ринс се надява да бъде победен от тестовия пилот на Ямаха на "Мизано"

Алекс Ринс се надява да бъде победен от тестовия пилот на Ямаха на "Мизано"

  • 12 сеп 2025 | 20:31
  • 856
  • 0
На "Монца" Верстапен записа най-убедителната победа през 2025 година

На "Монца" Верстапен записа най-убедителната победа през 2025 година

  • 12 сеп 2025 | 19:07
  • 1227
  • 0
От началото на сезона Уилямс има повече точки, отколкото между 2018 и 2024

От началото на сезона Уилямс има повече точки, отколкото между 2018 и 2024

  • 12 сеп 2025 | 18:55
  • 916
  • 0
Алонсо с изненадващ избор за най-доброто си състезание във Формула 1

Алонсо с изненадващ избор за най-доброто си състезание във Формула 1

  • 12 сеп 2025 | 18:27
  • 1853
  • 0
Хюлкенберг сравни съотборника си Бортолето с принтер

Хюлкенберг сравни съотборника си Бортолето с принтер

  • 12 сеп 2025 | 18:05
  • 2102
  • 0
Грешка на Рованпера даде първото място в Чили на Еванс, Грязин е трети в WRC2

Грешка на Рованпера даде първото място в Чили на Еванс, Грязин е трети в WRC2

  • 12 сеп 2025 | 17:22
  • 1056
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Николай Киров хвърли оставка след поредната загуба

Николай Киров хвърли оставка след поредната загуба

  • 12 сеп 2025 | 22:13
  • 19598
  • 30
Монтана продължи свободното падане на Ботев (Пд), "канарчетата" удариха дъното

Монтана продължи свободното падане на Ботев (Пд), "канарчетата" удариха дъното

  • 12 сеп 2025 | 21:45
  • 25765
  • 37
Турция е на финал, Янис и компания не приличаха на себе си

Турция е на финал, Янис и компания не приличаха на себе си

  • 12 сеп 2025 | 22:44
  • 12261
  • 6
Дакота Дичева в "Гостът на Sportal.bg": Искам да оглавя бойна галавечер в България

Дакота Дичева в "Гостът на Sportal.bg": Искам да оглавя бойна галавечер в България

  • 12 сеп 2025 | 15:06
  • 21886
  • 14
Ивелин Попов разкри кой е причината за раздялата му с Ботев (Пловдив)

Ивелин Попов разкри кой е причината за раздялата му с Ботев (Пловдив)

  • 12 сеп 2025 | 14:16
  • 51925
  • 89
Обновеният Берое удари Ботев (Враца) за втора победа през сезона

Обновеният Берое удари Ботев (Враца) за втора победа през сезона

  • 12 сеп 2025 | 19:27
  • 21300
  • 12