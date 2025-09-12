Само Грязин може да отложи световната титла на Солберг

Българският пилот Николай Грязин (Шкода) остана единственото препятствие пред Оливър Солберг (Тойота) в битката му за световната титла в WRC2. Двамата водят оспорвана битка за победата в рали „Чили“, 11 кръг от Световния рали шампионат, като ако Солберг спечели тук, той ще стане световен шампион без значение какво ще направят съперниците му.

В края на петъчния ден Солберг завърши първи в WRC2, на 10,4 секунди пред Грязин. Николай спечели първите две отсечки днес и поведе в WRC2, Солберг догони него и втория в класирането Емил Линдхолм (Шкода), спечели третата отсечка за деня и излезе начело.

Драма за Танак и Хюндай в последната петъчна отсечка

Авансът му преди старта на следобедните етапи беше 5,9 секунди, после Грязин го свали на 3,8, след петата отсечка – на 3,5, но в последния етап за деня Солберг добави почти 7 секунди към преднината си.

Трети днес завърши Линдхолм, който е на 37,3 секунди от водача.

Грешка на Рованпера даде първото място в Чили на Еванс, Грязин е трети в WRC2

Днешният ден се оказа фатален за двама от претендентите за световната титла – Йоан Росел (Ситроен) и Гас Грийнсмит (Шкода). В първата следобедна отсечка Росел удари колата отдолу и от мотора му започна да изтича масло, като двигателят се запали преди летащия финал, а след етапа стана ясно, че французинът не може да продължи. Грийнсмит пък получи голяма пробойна в радиатора в същата отсечка, но се опита да продължи и 6 километра след старта на втория етап трябваше да спре, тъй като температурата на двигателя му се вдигна опасно високо.

Снимка: Профил на Световния рали шампионат в Twitter