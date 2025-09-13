Каляри надви Парма за първата си победа през сезона

Отборът на Каляри записа първата си победа през този сезон, след като спечели с 2:0 като домакин на Парма в откриващия двубой на третия кръг в Серия "А". Това е и четвърти успех на „рособлу“ в последните им пет мача с този противник, като през този период има и едно реми помежду им.

Резултатът беше открит от Джери Мина в 33-тата минута, когато се разписа с глава от добавка след изпълнение на корнер. В 71-вата минута гостите се разминаха с изравнителен гол, след като воле на Гаетано Ористанио от точката за дузпа срещна напречната греда. За сметка на това шест минути по-късно сардинци удвоиха своята преднина. Тогава Мишел Адопо промуши топката между краката на Зион Сузуки, като тя се отклони в далечната греда, но Матиа Феличи беше точен със своята добавка. В 83-тата минута Патрик Кутроне реши, че е вкарал почетен гол за „дуковете“, но той не беше зачетен заради фал в атака на Матео Пелегрино.

Каляри събра четири точки в своя актив и се настани на шестото място в класирането преди останалите мачове от кръга. Парма пък заема 17-ото място със своята една точка от три шампионатни мача.

Снимки: Gettyimages