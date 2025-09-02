Популярни
  • 2 сеп 2025 | 03:22
  • 267
  • 0
Каляри ще чака голове от Белоти

Андреа Белоти официално се присъедини към Каляри с постоянен трансфер от Комо, Клубът от Сардиния също така закупи Хуан Мартин Родригес от Пенярол и Зе Педро от Порто.

Последният ден от трансферния прозорец беше изключително натоварен за „рособлу“, които финализираха две големи сделки в заключителните минути на лятната сесия.

Ветеранът Белоти прекара последните шест месеца от сезона под наем в Португалия с екипа на Бенфика, където отбеляза 4 гола и направи една асистенция в 24 официални мача.

31-годишният нападател водеше преговори със Сампдория и Валенсия, но вместо това се завръща в Серия "А".

Каляри също така обяви привличането на 20-годишния защитник Родригес от Пенярол в сделка, за която се смята, че е на стойност около 4 милиона евро. Въпреки че отпразнува 20-ия си рожден ден едва през май, той вече записа първия си мач за мъжкия национален отбор на Уругвай.

Родригес играе като централен защитник, но може да се изявява и като ляв бек.

Зе Педро пристига от Порто, като подписва договор до юни 2028 година с опция за удължаване с още един сезон.

Смята се, че стойността на тази операция е 2 милиона евро, като "драконите" ще получат 50% от бъдеща продажба на 28-годишния защитник.

