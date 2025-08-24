Популярни
Късно попадение лиши Фиорентина от успех в Сардиния пред погледа на български талант

  • 24 авг 2025 | 21:34
  • 693
  • 0
Късно попадение лиши Фиорентина от успех в Сардиния пред погледа на български талант

Фиорентина не успя да победи като гост Каляри и завърши 1:1 в първия кръг от новия сезон в Серия А. „Виола“ водеше до самия край на срещата, но късно попадение в продължението на Себастиано Луперто лиши Стефано Пиоли от успешен дебют в първенството начело на тима от Флоренция. В групата на домакините пък бе и младият български вратар Велизар Илия-Илиев, който обаче не се появи в игра.

Доста време чистите положения в мача лиспваха, особено през първото полувреме. През втората част Каляри можеше да вкара първи, но ударът на Дженаро Ботели в 56-ата минута мина с малко встрани от вратата на Давид Де Хеа. Все пак дванадесет минути Фиорентина успя да нанесе своя удар. Исландецът Алберт Гудмундсон влезе в ролята на асистент и центрира отлично на главата на резервата Роландо Мандрагора, който откри за гостите – 0:1.

След инкасираното попадение Каляри веднага натисна съперника си и Давид Де Хеа трябваше да отразява опасен изстрел на резервата Джанлука Гаетано. Фиорентина пък можеше да удвои аванса си, но Мойс Кийн пропусна от удобна позиция.

Все пак натискът и по-добрата игра на домакините даде резултат в даденото от съдията шестминутно продължение. Гаетано центрира отлично от пряк свободен удар, а централният защитник Себастиано Луперто се извиси и с глава изравни – 1:1, хвърляйки в делириум домакинските тифози. Трябва да се отбележи, че Давид Де Хеа можеше да се намеси и по-добре при този удар.

