ФИА анулира двете наказателни точки, които Сайнц получи на "Зандвоорт"

От Международната автомобилна федерация (ФИА) анулираха двете наказателни точки, които Карлос Сайнц получи заради удара си с Лиам Лоусън по време на надпреварата за Гран При на Нидерландия преди две седмици.

Сайнц и Лоусън се бореха за седмата позиция веднага след първия рестарт на надпреварата, когато пилотът на Уилямс реши да атакува от външната страна на първия завой. Тогава обаче се стигна до контакт между двамата, след който задната лява гума на Лоусън се спука, а Сайнц загуби предното си крило и те трябваше да се приберат до бокса с много ниско темпо.

Впоследствие стюардите решиха, че вината за този инцидент е на Сайнц и той беше наказан с десет секунди и отделно получи две наказателни точки към своя лиценз. Самият пилоти и тима на Уилямс не останаха много доволни от тази санкция и обявиха по време на уикенда на „Монца“, че са поискали преразглеждане на ситуацията, въпреки че знаеха, че 10-секундното наказание няма как да бъде отменено, тъй като вече е изтърпяно от Сайнц.

Sainz vents his frustration after being handed a penalty by the stewards for the collision with Lawson 😤#F1 #DutchGP pic.twitter.com/ZuGUBgTan0 — Formula 1 (@F1) August 31, 2025

За да може да има преразглеждане от Уилямс трябваше да предоставят „нови и важни“ доказателства, които не са били на разположение на стюардите по време на взимането на оригиналното им решение. Тимът от Гроув е сторил това, предоставяйки записи от 360-градусовата камера на колата на Сайнц, камерата на колата на Лоусън, която гледа назад, както и показания от страна на Сайнц.

Панелът е приел тези доказателства, тъй като кадрите не са били излъчени от ФОМ и съответно не са били достъпни за тях по време на състезанието. Те са били съхранявани на карти с памет и са били свалени чак след края на надпреварата.

След повторното отваряне на случая е било преценено, че инцидентът действително е бил състезателен, без нито един от двамата пилоти да носи по-голяма част от вината. Те подчертава, че моментна загуба на контрол от страна на Лоусън е една от причините за инцидента, но отчитат и факта, че с атаката си от външната страна на обратния завой Сайнц е поел по-голям риск. Според комисарите, ако не е имало контакт между двамата в този момент, то такъв е щял да има на изхода от завоя и в този случай Сайнц е щял да бъде по-виновен.

Carlos' Zandvoort penalty has been overturned on review.



Our reaction ⬇️ — Atlassian Williams Racing (@WilliamsRacing) September 13, 2025

На база това си заключение панелът, който преразгледа случая, прецени, че поне част от наказанието на Сайнц, а именно двете наказателни точки, може да бъде анулирана и съответно това решение е било взето. След него на лиценза на Сайнц остава две наказателни точки, които му бяха дадени по време на Гран При на Бахрейн, в която той избута Андреа Кими Антонели извън пистата.

