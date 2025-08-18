Сайнц: Уилямс надскочи очакванията, които имах за 2025 година

Карлос Сайнц призна, че отборът на Уилямс е надскочил очакванията, които той е имал преди да се присъедини към тима в началото на годината.

Испанецът беше принуден да си търси пилотско място за сезон 2025, след като Ферари избра да го замени с Люис Хамилтън. Сайнц беше свързван с трансфери в няколко отбора, включително Ред Бул и Ауди, но в крайна сметка избра Уилямс.

В първите си 14 състезания с екипа от Гроув испанецът има най-добро класиране от осмо място, което той постигна на два пъти – в Саудитска Арабия и Емилия-Романя. В останалите стартове Сайнц има още четири влизания в точките и преди финалните десет кръга за сезона заема 16-о място в генералното класиране с 16 пункта на своята сметка. Като цяло обаче испанецът каза, че тези резултати са надскочили очакванията, които той е имал преди началото на сезона.

„Надеждите ми бяха Уилямс да има солидната кола за средата на колоната, която да ми позволи да се боря за точки, а не да бъде в дъното на колоната. Да съм близо до топ 10, за да ми бъде забавено да се боря за точки, което може би звучи глупаво, но е много по-добре отколкото да се бориш за 16-о или 17-о място, което в продължение на 24 състезания може да е много отчайващо.



„Тепърва ще решавам какви ще са целите ми в следващите сезони – 2026, 2027 и 2028. Докъде ще стигне Уилямс? Усещането ми и надеждата ми е ние да можем да се борим за титла в края на тези сезони, които споменах. Част от това, което беше повече от постигнато, беше да имаме солидна кола за средата на класирането. Останалото ще бъде определено.



„Опасенията ми бяха да не попадна в отбора от дъното на класирането, който да няма потенциала да се бори за титлата. Но мога да кажа, че това също е решено. Виждам голям потенциал и много силен проект, който да ни направи конкурентни в бъдеще.



„Със сигурност не съжалявам за избора си. Всъщност аз съм много окуражен от това, което виждам. Сезон 2025 надскочи моите очаквания от гледна точка представянето на колата и възможностите на отбора. Така че съм много спокоен с моето решение. Просто съм разочарован, че резултатите не са по-добри, понеже усещането казва друго, но по една или друга причина резултатите не идват.



„Харесва ми да виждам потенциала, защото знам, че и аз го имам. Мислех, че щях да бъде по-притеснен, ако всеки уикенд изоставах с три или четири десети от Алекс (Албон), без да мога да отговоря на темпото му, докато той се бори за място в петицата, взимайки всички точки, а аз да съм в дъното.



„Но фактът, че на моменти аз съм по-бърз, понякога сме с равни време, а понякога съм с десета зад него, и това е всеки уикенд, ми казва, че и аз мога да постигам тези резултати. Понякога малко по-добре, понякога малко по-зле, но не толкова, колкото разликата в точките и резултатите ни след тези 14 състезания.



„Малко е странно, защото аз се чувствам конкурентоспособен, чувствам се бърз. Усещам, че дори и когато аз направя солидна обиколка с Уилямс, аз имам по-голям потенциал. Но смятам, че съм максимизирал само един или два уикенда от началото на сезона, което на база моя опит във Формула 1, е изключително ниска успеваемост“, каза Сайнц.

