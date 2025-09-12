Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. От началото на сезона Уилямс има повече точки, отколкото между 2018 и 2024

От началото на сезона Уилямс има повече точки, отколкото между 2018 и 2024

  • 12 сеп 2025 | 18:55
  • 473
  • 0

Само от началото на сезон 2025 отборът на Уилямс е спечелил повече точки, отколкото спечели за предходните седем години сумарно.

Между 2018 и 2024 година екипът от Гроув отбеляза едва 84 пункта, което беше най-ниското постижение сред всички тимове във Формула 1, въпреки че в този период дойде и онзи подиум на Джордж Ръсел в Белгия през 2021 година. За сравнение от началото на тази година Алекс Албон и Карлос Сайнц имат събрани общо 86 точки, което не само демонстрира прогреса на Уилямс, но и показва колко важно е един тим да разполага с двама силни пилоти.

Между 2018 и 2024 Уилямс винаги имаше поне по един пилот, който беше част от отбора по-скоро заради своя финансов гръб, отколкото заради скоростта си. Такива примери са Сергей Сироткин (2018), Никола Латифи (2020-2022) и в известна степен Логан Сарджънт (2023-2024).

Иначе Уилямс удари дъното през сезон 2020, когато записа своя първи пълен сезон, в който не взе нито една точка, което се случи само години, след като Ръсел и Роберт Кубица завършиха кампанията със само една точка, спечелена от поляка в онова щуро състезание в Германия. Този срив в резултатите на отбора доведе и до неговата продажба от страна на семейство Уилямс на Дорилтън Кепитъл през лятото на 2020 година.

С инвестициите на американската компания и най-вече след идването на Джеймс Ваулс в началото на 2023 година ситуацията в Уилямс започна да се подобрява, което се вижда и на пистата.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Следващото участи на V4 мотора на Ямаха ще бъде в екстремни условия

Следващото участи на V4 мотора на Ямаха ще бъде в екстремни условия

  • 12 сеп 2025 | 15:55
  • 558
  • 0
Бивш пилот зададе важен въпрос след заповедта от бокса в Макларън

Бивш пилот зададе важен въпрос след заповедта от бокса в Макларън

  • 12 сеп 2025 | 15:25
  • 1893
  • 1
Макс Верстапен "сглоби" своя перфектен пилот във Формула 1

Макс Верстапен "сглоби" своя перфектен пилот във Формула 1

  • 12 сеп 2025 | 14:35
  • 1732
  • 0
От Мерцедес блокирали Ботас за тестовете с Кадилак

От Мерцедес блокирали Ботас за тестовете с Кадилак

  • 12 сеп 2025 | 14:06
  • 1225
  • 2
Морбидели изпревари Куартараро в първата тренировка на "Мизано"

Морбидели изпревари Куартараро в първата тренировка на "Мизано"

  • 12 сеп 2025 | 12:42
  • 1768
  • 0
Програма на уикенда за Гран При на Сан Марино в MotoGP

Програма на уикенда за Гран При на Сан Марино в MotoGP

  • 12 сеп 2025 | 07:59
  • 2170
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Ботев 0:0 Монтана

Ботев 0:0 Монтана

  • 12 сеп 2025 | 18:41
  • 3963
  • 7
БФС реши: Арда ще домакинства срещу ЦСКА и Черно море извън Кърджали

БФС реши: Арда ще домакинства срещу ЦСКА и Черно море извън Кърджали

  • 12 сеп 2025 | 18:23
  • 8657
  • 6
Ивелин Попов разкри кой е причината за раздялата му с Ботев (Пловдив)

Ивелин Попов разкри кой е причината за раздялата му с Ботев (Пловдив)

  • 12 сеп 2025 | 14:16
  • 41346
  • 70
Дакота Дичева в "Гостът на Sportal.bg": Искам да оглавя бойна галавечер в България

Дакота Дичева в "Гостът на Sportal.bg": Искам да оглавя бойна галавечер в България

  • 12 сеп 2025 | 15:06
  • 14427
  • 6
Обновеният Берое удари Ботев (Враца) за втора победа през сезона

Обновеният Берое удари Ботев (Враца) за втора победа през сезона

  • 12 сеп 2025 | 19:27
  • 12289
  • 5
Германия сложи край на приказката на Финландия

Германия сложи край на приказката на Финландия

  • 12 сеп 2025 | 18:53
  • 10281
  • 1