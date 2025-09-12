От началото на сезона Уилямс има повече точки, отколкото между 2018 и 2024

Само от началото на сезон 2025 отборът на Уилямс е спечелил повече точки, отколкото спечели за предходните седем години сумарно.

Между 2018 и 2024 година екипът от Гроув отбеляза едва 84 пункта, което беше най-ниското постижение сред всички тимове във Формула 1, въпреки че в този период дойде и онзи подиум на Джордж Ръсел в Белгия през 2021 година. За сравнение от началото на тази година Алекс Албон и Карлос Сайнц имат събрани общо 86 точки, което не само демонстрира прогреса на Уилямс, но и показва колко важно е един тим да разполага с двама силни пилоти.

Между 2018 и 2024 Уилямс винаги имаше поне по един пилот, който беше част от отбора по-скоро заради своя финансов гръб, отколкото заради скоростта си. Такива примери са Сергей Сироткин (2018), Никола Латифи (2020-2022) и в известна степен Логан Сарджънт (2023-2024).

Иначе Уилямс удари дъното през сезон 2020, когато записа своя първи пълен сезон, в който не взе нито една точка, което се случи само години, след като Ръсел и Роберт Кубица завършиха кампанията със само една точка, спечелена от поляка в онова щуро състезание в Германия. Този срив в резултатите на отбора доведе и до неговата продажба от страна на семейство Уилямс на Дорилтън Кепитъл през лятото на 2020 година.

С инвестициите на американската компания и най-вече след идването на Джеймс Ваулс в началото на 2023 година ситуацията в Уилямс започна да се подобрява, което се вижда и на пистата.

Снимки: Gettyimages