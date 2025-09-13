Марко Бедзеки: Дори не помня предишната ми победа в спринт

Марко Бедзеки изживя една наистина магическа събота в домашния си уикенд на „Мизано“, след като спечели и квалификацията, и спринта за Гран При на Сан Марино в MotoGP.

Италианецът стигна до първото място в късото състезание на „Мизано“, възползвайки се от падането на Марк Маркес, който се озона на земята в шестия тур, малко след като беше повел в надпреварата. След финала Бедзеки заяви, че е знаел, че неговият съперник е на лимита на сцеплението и отчете собственото си добро темпо, което той е поддържал, въпреки че е имал някакви проблеми в своя мотор.

Италианският пилот на Априлия също така призна, че дори не си спомня своята предишна победа в спринтово състезание. Тя дойде на „Ассен“ в Нидерландия преди две години, когато той все още се състезаваше за VR46 Дукати.

First Sprint win for Bez in 812 days 🥇#SanMarinoGP 🇸🇲 pic.twitter.com/e2BHBNSr4C — MotoGP™🏁 (@MotoGP) September 13, 2025

„Фантастична събора. Много се радвам, че спечелих спринтовата победа, дори не си спомням предишната ми. Наистина много се радвам. Състезанието не беше перфектно, защото имахме някакви проблеми с хода на надпреварата, но дори и с тях аз имах добро темпо. Знаех, че Марк е на лимита, така че... Много съм доволен, наистина“, каза Бедзеки.

Снимки: Gettyimages