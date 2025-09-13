Популярни
Марко Бедзеки: Дори не помня предишната ми победа в спринт

  • 13 сеп 2025 | 17:17
  • 425
  • 0
Марко Бедзеки изживя една наистина магическа събота в домашния си уикенд на „Мизано“, след като спечели и квалификацията, и спринта за Гран При на Сан Марино в MotoGP.

Италианецът стигна до първото място в късото състезание на „Мизано“, възползвайки се от падането на Марк Маркес, който се озона на земята в шестия тур, малко след като беше повел в надпреварата. След финала Бедзеки заяви, че е знаел, че неговият съперник е на лимита на сцеплението и отчете собственото си добро темпо, което той е поддържал, въпреки че е имал някакви проблеми в своя мотор.

Италианският пилот на Априлия също така призна, че дори не си спомня своята предишна победа в спринтово състезание. Тя дойде на „Ассен“ в Нидерландия преди две години, когато той все още се състезаваше за VR46 Дукати.

„Фантастична събора. Много се радвам, че спечелих спринтовата победа, дори не си спомням предишната ми. Наистина много се радвам. Състезанието не беше перфектно, защото имахме някакви проблеми с хода на надпреварата, но дори и с тях аз имах добро темпо. Знаех, че Марк е на лимита, така че... Много съм доволен, наистина“, каза Бедзеки.

Снимки: Gettyimages

