Алекс Маркес: Загубих победата на старта

Алекс Маркес призна, че не е бил достатъчно агресивен на старта на днешния спринт на „Мизано“, което му е коствало шанса да се бори за победата.

По-малкият от братята Маркес стартира от втората позиция и я запази в първия завой, но след това допусна да бъде атакува от своя брат Марк от външната страна на втората крива. Впоследствие пилотът на Грезини Дукати остана в близост до брат си и Марко Бедзеки, но така и не успя да се включи в битката за първото място, финиширайки на точно секунда зад победителя Бедзеки, който се възползва от падането на Марк, за да спечели.

„Загубих победата на старта, където не бях достатъчно агресивен. Тогава загубих малко, но след това бях близо до Марк и Марко, които бяха малко по-бързи от мен, ако трябва да съм честен. Но опитах всичко. Когато си зад някого, температурата и налягането на предната гума скачат. Аз все пак поддържах постоянни времена, което ме радва. Утре ще се опитам да се боря малко по-твърдо, но все пак се радвам, че съм втори тук“, каза по-малкият от братята Маркес.

Снимки: Gettyimages