  Алекс Маркес: Загубих победата на старта

Алекс Маркес: Загубих победата на старта

  13 сеп 2025 | 17:07
Алекс Маркес: Загубих победата на старта

Алекс Маркес призна, че не е бил достатъчно агресивен на старта на днешния спринт на „Мизано“, което му е коствало шанса да се бори за победата.

По-малкият от братята Маркес стартира от втората позиция и я запази в първия завой, но след това допусна да бъде атакува от своя брат Марк от външната страна на втората крива. Впоследствие пилотът на Грезини Дукати остана в близост до брат си и Марко Бедзеки, но така и не успя да се включи в битката за първото място, финиширайки на точно секунда зад победителя Бедзеки, който се възползва от падането на Марк, за да спечели.

Бедзеки триумифира в спринта на "Мизано", Маркес падна от 1-то място
Бедзеки триумифира в спринта на "Мизано", Маркес падна от 1-то място

„Загубих победата на старта, където не бях достатъчно агресивен. Тогава загубих малко, но след това бях близо до Марк и Марко, които бяха малко по-бързи от мен, ако трябва да съм честен. Но опитах всичко. Когато си зад някого, температурата и налягането на предната гума скачат. Аз все пак поддържах постоянни времена, което ме радва. Утре ще се опитам да се боря малко по-твърдо, но все пак се радвам, че съм втори тук“, каза по-малкият от братята Маркес.

Програма на уикенда за Гран При на Сан Марино в MotoGP
Програма на уикенда за Гран При на Сан Марино в MotoGP
