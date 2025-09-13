Популярни
Пламена Миткова: Представянето ми не беше най-доброто

  • 13 сеп 2025 | 16:02

  • 13 сеп 2025 | 16:02
  • 269
  • 0
Пламена Миткова: Представянето ми не беше най-доброто

Състезателката в скока на дължина Пламена Миткова призна, че не е показала на какво е способна на световното първенство по лека атлетика в Токио, Япония.

Четвъртата от световния шампионат в зала през март поясни, че подготовката й за турнира не е била пълноценна, заради трудности, възникнали през лятото.

Пламена Миткова не успя да се класира на финал на Световното
Пламена Миткова не успя да се класира на финал на Световното

"Състезанието беше перфектно. Атмосферата е страхотна. Стадионът е супер и имаше много публика. Моето представяне не беше най-доброто. През летния сезон се появиха трудности, които ми попречиха да се подготвя за това състезание и европейското първенство под 23 години. Има и такива моменти, но се надявам догодина да си го върна", сподели тя след състезанието пред БНТ.

Според нея контузиите не са й попречили да покаже своите възможности.

"Контузията от зимата не беше толкова сериозна. Оправих се изключително бързо и успях да вляза в ритъм в подготовката за лятото. Имаше други неща, които повлияха. Зимата на 2026 г. има световно първенство, а лятото има европейско. Това са най-големите цели за догодина", допълни лекоатлетката.

