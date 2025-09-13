Пламена Миткова: Представянето ми не беше най-доброто

Състезателката в скока на дължина Пламена Миткова призна, че не е показала на какво е способна на световното първенство по лека атлетика в Токио, Япония.

Четвъртата от световния шампионат в зала през март поясни, че подготовката й за турнира не е била пълноценна, заради трудности, възникнали през лятото.

Пламена Миткова не успя да се класира на финал на Световното

"Състезанието беше перфектно. Атмосферата е страхотна. Стадионът е супер и имаше много публика. Моето представяне не беше най-доброто. През летния сезон се появиха трудности, които ми попречиха да се подготвя за това състезание и европейското първенство под 23 години. Има и такива моменти, но се надявам догодина да си го върна", сподели тя след състезанието пред БНТ.

Според нея контузиите не са й попречили да покаже своите възможности.

"Контузията от зимата не беше толкова сериозна. Оправих се изключително бързо и успях да вляза в ритъм в подготовката за лятото. Имаше други неща, които повлияха. Зимата на 2026 г. има световно първенство, а лятото има европейско. Това са най-големите цели за догодина", допълни лекоатлетката.