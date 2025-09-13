Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Лека атлетика
  3. Пламена Миткова не успя да се класира на финал на Световното

  • 13 сеп 2025 | 15:06
  • 1602
  • 2
Пламена Миткова не успя да преодолее квалификациите и да се класира за финала в скока на дължина при жените на Световното първенство по лека атлетика в Токио, Япония.

Състезателката на Локомотив Пловдив направи само един успешен опит от три възможни. Още в първия българката постигна резултат от 6.26 метра.

Втория и третия скок на Миткова бяха неуспешни и тя приключва участието си. Така четвъртата от Световния шампионат в зала през март завършва надпреварата на 15-о място в група В и на 29-о в крайното подреждане.

"Всичко беше перфектно, атмосферата е страхотна, този стадион е супер, имаше много публика, но моето представяне не беше най-доброто. През летния сезон се появиха други трудности, които може би попречиха да се подготвя по най-добрия начин", каза Миткова след състезанието.

Италианката Лариса Япикино, която преди броени дни спечели Диамантената лига, също не успя да се класира в първите 12.

