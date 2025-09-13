Ди Монтедзелоло: Биното трябваше да остане, Ферари пак не се бори за титлата

Осем кръга преди края на сезон 2025 във Формула 1 Ферари все още няма победа и също така няма и темпото на фаворитите в класирането. И точно в този момент бившият шеф на Ферари Лука ди Монтедземоло обясни, че резултатите на Скудерията са щели да са по-добри, ако начело беше останал Матиа Биното.

„Един от уроците, които усвоих за годините ми във Ферари е, че когато побеждаваш, трябва да работиш още по-упорито, а когато не побеждаваш – два пъти по-упорито.

„Трябва да си избереш подходящите хора. Когато аз бях начело на Ферари, при нас работеха най-добрите специалисти. Затова и смятам, че ако му бяха позволили да продължи да работи, Биното щеше да се справи по-добре.

„Постоянните промени в отбора означават, че екипа губи стабилност. Като се смени ръководителят на тима и всичко започва от нулата. Оптимистичните изявления пораждат завишени очаквания, а трябва да е обратното. – първо резултатите, след това силните изявления.

„Снимките на феновете на „Монца“ бяха прекрасни, но въпреки всички изявления, този сезон Ферари все още няма победа. А и от много години нямаме титла.

„Наложи ми се да преживея ужасни времена, ако не бъркам, Ферари загуби титлата в последното състезание девет или десет пъти. Но от колко време Ферари не се бори за световната титла? Надявам се, че това ще се промени. Тифозите продължават да вярват във Ферари и тимът носи голяма отговорност пред тях.“

