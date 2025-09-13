Тото Волф разказа за преговорите му с Макс Верстапен

Ръководителят на отбора на Мерцедес Тото Волф открехна завесата към преговорите с четирикратния световен шампион във Формула 1 Макс Верстапен, който в крайна сметка се оказаха неуспешни.

Още от началото на годината се говореше усилено, че Волф разговаря с Верстапен с цел да го привлече в своя тим още догодина, въпреки че договорът на нидерландеца с Ред Бул е до края на сезон 2028. Нидерландецът обаче не успя да активира нито една от клаузите си за предварително прекратяване на контракта с Биковете и той ще остане в Милтън Кийнс.

А сега Волф разказа още малко за разговорите му с Верстапен. По думите на австриеца те са били съвсем повърхностни и в нито един момент двете страни не са разговаряли по-сериозно.

„Никога не сме мислили само в измерението дали имаме шанс. По-скоро размишлявахме дали има смисъл от гледната точка на Мерцедес и от гледната точка на Верстапен. В нито един момент не стигнахме до момента, в който да водим по-сериозни разговори.



„Мое задължение като ръководител на отбора е видя какво ще прави с бъдещето си четирикратният световен шампион. Всеки пилот ще ви каже, че в момента Макс е най-добрият, това не е тайна. Всеки отбор трябва да преследва най-добрия пилот. Понякога няма как да го имаш на момента, а трябва или да почакаш, или да създадеш следващия най-добър пилот.



„За мен това, с което ние разполагаме в момента (Джордж Ръсел и Андреа Кими Антонели), е добра комбинация. Нека да видим какво ще бъде след две или три години. Може би ще е различно. В нито един момент ние не стигнахме до момент, в който да си кажем, че ще направим това. Нито от моя страна, нито от страна на Макс“, каза Волф, който не изключи възможността в бъдеще все пак Верстапен да премине в Мерцедес.



„Трудно е, но тези пилоти са поставени под огромно напрежение. Джордж сам си каза, че е наясно, че трябва да се представа добре и постоянно, за да не ни дава причина да мислим за неговата смяна.



„Ние се нуждаем от двамата най-добри пилоти в нашите коли. Аз не се страхувам от това. С Нико (Розберг) и Люис (Хамилтън) ние бяхме точно в такава ситуация и моят план за бъдещето ще бъде това отново да се случи, независимо кои ще са пилотите“, обясни шефът на Мерцедес.

Снимки: Gettyimages