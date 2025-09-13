Верстапен стартира шести в дебюта си на "Нюрбургринг-Нордшлайфе"

Популярни
  • 13 сеп 2025 | 11:37
Четирикратният световен шампион във Формула 1 Макс Верстапен ще стартира своето първо състезание на „Нюрбургринг-Нордшлайфе“ от шестата позиция в своя клас CUP3, в който всички екипажи използват Порше 718 Кайман GT4.

По време на мократа квалификация на Зеления ад нидерландецът успя да завърти обиколка за 10:21.591, с която беше с малко повече от 15 секунди по-бавен от най-бързия пилот в своя клас. Иначе в общото класиране Верстапен остана 27-и на 1:07.805 от Джулиан Андлауер, който спечели полпозишъна с обиколка за 9:13.786 със своето Порше 911 GT3.

Първото от двете 4-часови състезания на „Нюрбургринг“ този уикенд ще се проведе следобед. Целта на Верстапен ще е в тях той да направи поне по седем обиколки, за да може да получи лиценз, който да му позволи да се състезава с GT3 автомобили на „Нордшлайфе“.

