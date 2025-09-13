Верстапен стартира шести в дебюта си на "Нюрбургринг-Нордшлайфе"

Четирикратният световен шампион във Формула 1 Макс Верстапен ще стартира своето първо състезание на „Нюрбургринг-Нордшлайфе“ от шестата позиция в своя клас CUP3, в който всички екипажи използват Порше 718 Кайман GT4.

По време на мократа квалификация на Зеления ад нидерландецът успя да завърти обиколка за 10:21.591, с която беше с малко повече от 15 секунди по-бавен от най-бързия пилот в своя клас. Иначе в общото класиране Верстапен остана 27-и на 1:07.805 от Джулиан Андлауер, който спечели полпозишъна с обиколка за 9:13.786 със своето Порше 911 GT3.

Just watching Max Verstappen in a competitive endurance session at the Nurburgring in the middle of an F1 season 😅



You can follow along live and free on https://t.co/5vsIuqi4lu 🎥 pic.twitter.com/JaPQrjiNlj — Autosport (@autosport) September 13, 2025

Първото от двете 4-часови състезания на „Нюрбургринг“ този уикенд ще се проведе следобед. Целта на Верстапен ще е в тях той да направи поне по седем обиколки, за да може да получи лиценз, който да му позволи да се състезава с GT3 автомобили на „Нордшлайфе“.