Четири мача от Втора лига днес

  • 13 сеп 2025 | 13:45
  • 1363
  • 0
Четири мача от Втора лига днес

Осмият кръг във Втора лига продължава с четири мача в съботния ден. Вчера турът започна с дерби във Варна, където лидерът Фратрия загуби срещу Янтра (Габрово) с 0:1. Днес Вихрен (Сандански) гостува на Черноморец (Бургас) в Несебър. Марек пък приема Локомотив (Горна Оряховица), а Севлиево е домакин на Миньор (Перник). В последната среща за деня Етър ще мери сили със Спартак (Плевен) на "Ивайло".

Втора лига, XVIII кръг:

12 септември 2025 г.

Фратрия 0:1 Янтра (Габрово)

0:1 Георги Бабалиев 72

Янтра удари лидера във Втора лига
Янтра удари лидера във Втора лига

13 септември 2025 г.

Черноморец (Бургас) - Вихрен (Сандански)

Марек - Локомотив (Горна Оряховица)

Севлиево - Миньор (Перник)

Етър - Спартак (Плевен)

14 септември 2025 г.

Пирин (Благоевград) - Дунав (Русе)

Хебър (Пазарджик) - ЦСКА II

15 септември 2025 г.

Лудогорец II - Беласица

