Четири мача от Втора лига днес

Осмият кръг във Втора лига продължава с четири мача в съботния ден. Вчера турът започна с дерби във Варна, където лидерът Фратрия загуби срещу Янтра (Габрово) с 0:1. Днес Вихрен (Сандански) гостува на Черноморец (Бургас) в Несебър. Марек пък приема Локомотив (Горна Оряховица), а Севлиево е домакин на Миньор (Перник). В последната среща за деня Етър ще мери сили със Спартак (Плевен) на "Ивайло".
Втора лига, XVIII кръг:
12 септември 2025 г.
Фратрия 0:1 Янтра (Габрово)
0:1 Георги Бабалиев 72
Янтра удари лидера във Втора лига
13 септември 2025 г.
Черноморец (Бургас) - Вихрен (Сандански)
Марек - Локомотив (Горна Оряховица)
Севлиево - Миньор (Перник)
Етър - Спартак (Плевен)
14 септември 2025 г.
Пирин (Благоевград) - Дунав (Русе)
Хебър (Пазарджик) - ЦСКА II
15 септември 2025 г.
Лудогорец II - Беласица