Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Янтра (Габрово)
  3. Янтра удари лидера във Втора лига

Янтра удари лидера във Втора лига

  • 12 сеп 2025 | 17:38
  • 2305
  • 5
Янтра удари лидера във Втора лига

Лидерът във Втора лига Фратрия допусна първа грешна стъпка от началото на сезона и загуби с 0:1 от Янтра (Габрово) в дербито на кръга, играно на стадион "Спартак“ във Варна. Това бе първи домакински мач на тима на този стадион.

През първото полувреме над Варна се изля силен дъжд и положенията бяха оскъдни. При една от малкото ситуации вратарят на гостите Християн Василев се отличи със страхотен рефлекс и се превърна в последна преграда пред попадението. След почивката гостите заиграха по-смело в атака. В 74-ата минута бърза акция през центъра завърши с мощен изстрел с левия крак в горния десен ъгъл на вратата на Фратрия. Автор на гола бе нападателят Георги Бабалиев. След попадението домакините се втурнаха напред в търсене на изравнително попадение, но защитата на Янтра издържа и не допусна пробиви.

С успеха си габровчани продължават без загуба от началото на първенството и са втори с 18 точки. Фратрия все пак остава лидер с 21.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Атракция преди началото на срещата във Варна

Атракция преди началото на срещата във Варна

  • 12 сеп 2025 | 15:53
  • 1100
  • 3
Хулио Веласкес застава пред медиите утре

Хулио Веласкес застава пред медиите утре

  • 12 сеп 2025 | 15:44
  • 723
  • 1
Несебър си върна Галин Димов

Несебър си върна Галин Димов

  • 12 сеп 2025 | 15:31
  • 650
  • 0
Попов за националите: Разликата с Испания е много голяма, футболистите трябва да играят по-освободено

Попов за националите: Разликата с Испания е много голяма, футболистите трябва да играят по-освободено

  • 12 сеп 2025 | 14:27
  • 1388
  • 0
Ивелин Попов разкри кой е причината за раздялата му с Ботев (Пловдив)

Ивелин Попов разкри кой е причината за раздялата му с Ботев (Пловдив)

  • 12 сеп 2025 | 14:16
  • 36163
  • 60
Ясни съперниците на България за Лига на нациите, имаме голям шанс да спечелим група

Ясни съперниците на България за Лига на нациите, имаме голям шанс да спечелим група

  • 12 сеп 2025 | 14:03
  • 38562
  • 41
Виж всички

Водещи Новини

11-те на Ботев и Монтана

11-те на Ботев и Монтана

  • 12 сеп 2025 | 18:41
  • 612
  • 0
БФС реши: Арда ще домакинства срещу ЦСКА и Черно море извън Кърджали

БФС реши: Арда ще домакинства срещу ЦСКА и Черно море извън Кърджали

  • 12 сеп 2025 | 18:23
  • 3521
  • 2
Ивелин Попов разкри кой е причината за раздялата му с Ботев (Пловдив)

Ивелин Попов разкри кой е причината за раздялата му с Ботев (Пловдив)

  • 12 сеп 2025 | 14:16
  • 36163
  • 60
Дакота Дичева в "Гостът на Sportal.bg": Искам да оглавя бойна галавечер в България

Дакота Дичева в "Гостът на Sportal.bg": Искам да оглавя бойна галавечер в България

  • 12 сеп 2025 | 15:06
  • 10390
  • 6
Берое 0:0 Ботев (Враца)

Берое 0:0 Ботев (Враца)

  • 12 сеп 2025 | 17:30
  • 5240
  • 2
Германия сложи край на приказката на Финландия

Германия сложи край на приказката на Финландия

  • 12 сеп 2025 | 18:53
  • 5331
  • 0