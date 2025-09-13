Миньор победител в Севлиево

Популярни
Ключова среща за ЦСКА и бъдещето на Керкез, “червените“ се изправят срещу Септември – на живо със съставите
  • 13 сеп 2025 | 18:58
  • 583
  • 1
Миньор (Перник) записа победа в VIII кръг на Втора лига. Футболистите на Ангел Червенков спечели с 3:1 гостуването си на Севлиево и трети пореден успех в групата, което прави септември изключително добър месец за "чуковете". Отборът на Червения надвиха последователно Марек и Спортист (Своге), а сега стори това с тима на Сашо Ангелов.

Преслав Йорданов се отличи с две попадения в мача, като първото беше с глава. Бившият централен нападател на ЦСКА вкара попаденията си в първия половин час, а след това в началото на второто полувреме Емил Колев намали. Данило Терасенко обаче сложи точка на спора с точен удар в 75-ата минута.

