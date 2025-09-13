Марк Маркес критикува остро организаторите на MotoGP

Голямата звезда на MotoGP Марк Маркес критикува остро организаторите на световния шампионат по мотоциклетизъм на писта заради новия предстартов протокол, който влиза в сила от Гран При на Сан Марино този уикенд.

Според обновения протокол всички пилоти ще трябва да се строяват в челото на стартовата решетка за изпълнението на националния химн на страната домакин, както от години се случва във Формула 1. До момента в MotoGP в тази церемония участие взимаха само официални лица, а пилотите бяха свободни да правят каквото си искат.

Някои от тях седяха на моторите си, а други се прибираха в гаражите си за финални мигове на спокойствие преди старта. Сега обаче те няма да имат тази свобода и ще бъдат включение в официалните церемонии преди старта на състезанията.

Маркес възстанови статуквото в официалната тренировка на "Мизано"

„Не бях наясно с тази промяна, ако трябва да съм честен. Те продължават да искат все повече и повече от нас, един ден ние ще експлодираме. Но не ние решаваме тези неща“, каза Маркес, когато беше информиран за този нов протокол от представители на медиите след края на петъчните тренировки на „Мизано“.

Програма на уикенда за Гран При на Сан Марино в MotoGP

Снимки: Gettyimages | Снимки: Imago