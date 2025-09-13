България стартира срещу Германия на Световното първенство във Филипините

Волейболистите от националния отбор на България стартират днес участието си на Световното първенство по волейбол за мъже във Филипините.
Възпитаниците на Джанлоренцо Бленджини излизат днес от 12:30 часа в Манила срещу №8 в световната ранглиста Германия.
Българските национали, които са №15 в световната ранглиста, са в Група Е на Мондиал 2025 - заедно с отборите на Германия, Словения и Чили.
В състава на България има общо 10 дебютанти на световно първенство. Това са разпределителите Симеон Николов и Стоил Палев, диагоналът Венислав Антов, посрещачите Георги Татаров и Руси Желев. От централните блокировачи Мондиалът е първи за Борис Начев, Илия Петков и Преслав Петков.
Либерата Дамян Колев и Димитър Добрев също ще изиграят първите си двубои на такъв форум.
От състава, който взе участие на последното световно първенство в Полша през 2022 година, отново ще видим капитана Алекс Грозданов, Мартин Атанасов, Александър Николов и Аспарух Аспарухов.
България има богата традиция от участия на световни първенства, като още в първото си участие през 1949 г. печели бронз. Във витрината си имаме още 4 медала (сребърен през 1970 г. и бронз през 1952, 1986 и 2006 г.).
Волейболистите с първа тренировка в Манила
По време на подготовката си българските национали изиграха 4 контроли - 4 срещу Япония и 4 срещу САЩ.
Те приключиха съответно 0:3 и 2:3 гейма срещу азиатците, и 3:1 и 0:3 гейма срещу "янките".
Мъжкият национален отбор на Германия игра на четиристранния турнир “FIPAV Cup" в Торино (Италия) преди световното и завърши с една победа и две загуби.
Михал Винярски: Най-важният ден за Германия е 13 септември и мачът срещу България
Преди това воденият от Михал Винярски тим размени по една победа с Белгия в контроли в Люнебург.
Георг Гроцер: Чувствам се много добре! Искам да се борим за медал
Двубоят България - Германия ще бъде излъчен на живо по MAX Sport 2.