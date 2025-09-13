Популярни
България стартира срещу Германия на Световното първенство във Филипините

  • 13 сеп 2025 | 08:22
  • 2099
  • 1

Волейболистите от националния отбор на България стартират днес участието си на Световното първенство по волейбол за мъже във Филипините.

Възпитаниците на Джанлоренцо Бленджини излизат днес от 12:30 часа в Манила срещу №8 в световната ранглиста Германия.

Българските национали, които са №15 в световната ранглиста, са в Група Е на Мондиал 2025 - заедно с отборите на Германия, Словения и Чили.

В състава на България има общо 10 дебютанти на световно първенство. Това са разпределителите Симеон Николов и Стоил Палев, диагоналът Венислав Антов, посрещачите Георги Татаров и Руси Желев. От централните блокировачи Мондиалът е първи за Борис Начев, Илия Петков и Преслав Петков.

Либерата Дамян Колев и Димитър Добрев също ще изиграят първите си двубои на такъв форум.

От състава, който взе участие на последното световно първенство в Полша през 2022 година, отново ще видим капитана Алекс Грозданов, Мартин Атанасов, Александър Николов и Аспарух Аспарухов.

България има богата традиция от участия на световни първенства, като още в първото си участие през 1949 г. печели бронз. Във витрината си имаме още 4 медала (сребърен през 1970 г. и бронз през 1952, 1986 и 2006 г.).

По време на подготовката си българските национали изиграха 4 контроли - 4 срещу Япония и 4 срещу САЩ.

Те приключиха съответно 0:3 и 2:3 гейма срещу азиатците, и 3:1 и 0:3 гейма срещу "янките".

Мъжкият национален отбор на Германия игра на четиристранния турнир “FIPAV Cup" в Торино (Италия) преди световното и завърши с една победа и две загуби.

Преди това воденият от Михал Винярски тим размени по една победа с Белгия в контроли в Люнебург.

Двубоят България - Германия ще бъде излъчен на живо по MAX Sport 2.

