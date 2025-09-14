Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Кой ще стъпи на европейския трон?

Кой ще стъпи на европейския трон?

  • 14 сеп 2025 | 07:09
  • 2335
  • 0
Кой ще стъпи на европейския трон?

Турция и Германия ще определят новия властелин в баскетбола на Стария континент. Двата отбора излизат един срещу друг във финала на ЕвроБаскет 2025 довечера от 21:00 часа българско време в Рига. Турците ще преследват първо златно отличие от голям форум в историята си, а Бундестимът има шанс да добави и европейска титла към световната, която завоюва през 2023 година.

Финалът в латвийската столица ще противопостави единствените отбори, които не познават вкуса на загубата в хода на цялото първенство. Турция спечели Група "А" в компанията на Латвия, Чехия, Португалия, Естония и Сърбия, след което елиминира последователно Швеция, Полша и Гърция. Най-впечатляваща беше лекцията, която тимът на Ергин Атаман изнесе на Янис Адетокунбо и компания на полуфиналите. Турците буквално отвяха съперника си с 94:68 и показаха, че разполагат с много офанзивни оръжия покрай звездата Алперен Шенгюн.

Германия влезе в турнира като един от големите фаворити и с представянето си оправдава прогнозите на специалистите. Водени от Франц Вагнер, германците вкараха по над 100 точки срещу Черна гора, Швеция, Литва и Великобритания, а в последния си мач от Група "В" съкрушиха Финландия. В петък Бундестимът не остави шанс на финландците и на полуфиналите, а преди това надделя срещу Португалия и Словения след силни финални минути.

Последният официален мач между Турция и Германия беше на Европейското първенство през 2015 година, когато турците се наложиха с 80:75. Само няколко дни преди старта на ЕвроБаскет 2025 двата тима премериха сили в контрола и Германия спечели със 73:71. Общият баланс между отборите в официални двубои е 5:3 в полза на Германия.

Пуснаха билетите за мачовете в София на Апоел Тел Авив в Евролигата
Пуснаха билетите за мачовете в София на Апоел Тел Авив в Евролигата

Във финала днес германците отново ще се опитат да наложат високо темпо, което е по вкуса на Франц Вагнер, Денис Шрьодер и съотборниците им. Турция ще разчита на баскетболния интелект на Шенгюн, който получава солидна подкрепа от Джеди Осман, Шейн Ларкин и Ерджан Османи.

Няколко часа по-рано, в мач за третото място, един срещу друг ще се изправят отборите на Гърция и Финландия. Двубоят за бронза започва в 17:00 часа наше време.

Следвай ни:

Още от Баскетбол

Рилски взе първата от последните две контроли

Рилски взе първата от последните две контроли

  • 14 сеп 2025 | 03:57
  • 644
  • 0
Спартак ще спори с румънци за Купа “Плевен”

Спартак ще спори с румънци за Купа “Плевен”

  • 14 сеп 2025 | 03:44
  • 417
  • 0
Неизлъчвани кадри от уникалното музикално шоу на мача Партизан - ПАОК

Неизлъчвани кадри от уникалното музикално шоу на мача Партизан - ПАОК

  • 13 сеп 2025 | 22:45
  • 4253
  • 1
Започна четвъртото издание на Националния стрийтбол турнир Shumen GT 3×3 в Шумен

Започна четвъртото издание на Националния стрийтбол турнир Shumen GT 3×3 в Шумен

  • 13 сеп 2025 | 16:12
  • 513
  • 0
Пешич си тръгва, Сърбия търси нов селекционер

Пешич си тръгва, Сърбия търси нов селекционер

  • 13 сеп 2025 | 06:00
  • 3385
  • 2
Джабари Паркър пред Sportal: Нямах представа каква ще бъде атмосферата, но беше много приятно

Джабари Паркър пред Sportal: Нямах представа каква ще бъде атмосферата, но беше много приятно

  • 12 сеп 2025 | 23:46
  • 5165
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Инфарктна първа победа за ЦСКА, талант спаси "червените" с брилянтен гол в 94-ата минута

Инфарктна първа победа за ЦСКА, талант спаси "червените" с брилянтен гол в 94-ата минута

  • 13 сеп 2025 | 22:15
  • 201076
  • 303
Здрав сблъсък на "Лаута"

Здрав сблъсък на "Лаута"

  • 14 сеп 2025 | 07:34
  • 2201
  • 0
На живо: Канело срещу Крауфорд

На живо: Канело срещу Крауфорд

  • 14 сеп 2025 | 07:13
  • 2460
  • 0
Тест за "сините" в "Надежда", Генчев посреща своя наследник в Левски

Тест за "сините" в "Надежда", Генчев посреща своя наследник в Левски

  • 14 сеп 2025 | 07:59
  • 2355
  • 3
Брентфорд ужили Челси в страхотно лондонско дерби и попречи на "сините" да стъпят на върха

Брентфорд ужили Челси в страхотно лондонско дерби и попречи на "сините" да стъпят на върха

  • 13 сеп 2025 | 23:55
  • 18731
  • 25