Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. Радослав Росенов донесе първи медал на България от Световното първенство  

Радослав Росенов донесе първи медал на България от Световното първенство  

  • 10 сеп 2025 | 22:51
  • 2435
  • 0
Радослав Росенов донесе първи медал на България от Световното първенство  

Радослав Росенов е медалист от Световното първенство в Ливърпул. Големият талант на българския бокс си проправи път към полуфиналите на шампионата в града на Бийтълс и си осигури минимум бронзово отличие в категория до 60 килограма.

В типичен танцувален стил, както подобава на мястото, на което се провежда първенството, 21-годишният русенец, 7-кратен европейски шампион за юноши, младежи и мъже до 23 години, наложи волята си над представителя на домакините Уилям Хюит.

Росенов и Киуан стигнаха четвъртфиналите в Ливърпул
Росенов и Киуан стигнаха четвъртфиналите в Ливърпул

Под наставленията на Жоел Арате и Валентин Поптолев Радо демонстрира класа и въпреки подкрепата, която англичанинът получи от местната публика, той нямаше аргументите, за да спре Росенов по пътя към медалите. Българинът взе успех с 5:0 съдийски гласа и в петък ще се изправи срещу бразилеца Габриел де Оливейра.

Втора победа за Росенов в Ливърпул
Втора победа за Росенов в Ливърпул


Това е първи медал за България от Световни първенства в мъжкия бокс от 2019 година насам. Тогава до бронзово отличие достигна Радослав Панталеев в категория до 91 килограма на шампионата в Екатеринбург.

Отличен старт за Радослав Росенов
Отличен старт за Радослав Росенов

Шанс да увеличи актива има и Рами Киуан. Малко по-късно тази вечер, в категория до 75 килограма европейският шампион за мъже ще се изправи срещу още един представител на Острова – Алан Пери от Шотландия. 

Следвай ни:

Още от Бойни спортове

Олимпийският шампион Хади Саеи: Винаги бих помогнал на българския отбор по таекуондо

Олимпийският шампион Хади Саеи: Винаги бих помогнал на българския отбор по таекуондо

  • 10 сеп 2025 | 20:38
  • 910
  • 0
Уилиам Чолов завърши на петото място на Световното в Ливърпул

Уилиам Чолов завърши на петото място на Световното в Ливърпул

  • 10 сеп 2025 | 17:55
  • 1254
  • 0
SENSHI обещава екшън в открития ринг във Варна

SENSHI обещава екшън в открития ринг във Варна

  • 10 сеп 2025 | 16:50
  • 436
  • 0
Експертите дискутират историческата битка Канело - Крауфорд

Експертите дискутират историческата битка Канело - Крауфорд

  • 10 сеп 2025 | 15:35
  • 2775
  • 0
Недко Марианов: Не очакваме медали на световното, защото работим с това, което са ни оставили

Недко Марианов: Не очакваме медали на световното, защото работим с това, което са ни оставили

  • 10 сеп 2025 | 14:57
  • 1884
  • 2
Треньорите на националните отбори по борба участваха в пресконференция преди Световното

Треньорите на националните отбори по борба участваха в пресконференция преди Световното

  • 10 сеп 2025 | 14:27
  • 3547
  • 4
Виж всички

Водещи Новини

Ясни са полуфиналите на ЕвроБаскет 2025

Ясни са полуфиналите на ЕвроБаскет 2025

  • 10 сеп 2025 | 23:10
  • 20520
  • 9
Венци Стефанов призова държавата да помогне на българския футбол

Венци Стефанов призова държавата да помогне на българския футбол

  • 10 сеп 2025 | 16:51
  • 19413
  • 152
В очакване на “Златната топка” Дембеле надви Ямал за друга награда

В очакване на “Златната топка” Дембеле надви Ямал за друга награда

  • 10 сеп 2025 | 21:08
  • 5610
  • 16
Босът на Ботев (Пд): Ивелин поиска гарантирано да е титуляр, а след това си тръгна

Босът на Ботев (Пд): Ивелин поиска гарантирано да е титуляр, а след това си тръгна

  • 10 сеп 2025 | 12:22
  • 36603
  • 28
ЦСКА поискал един от основните футболисти на Ботев (Пд)

ЦСКА поискал един от основните футболисти на Ботев (Пд)

  • 10 сеп 2025 | 12:21
  • 21700
  • 18