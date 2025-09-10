Радослав Росенов донесе първи медал на България от Световното първенство

Радослав Росенов е медалист от Световното първенство в Ливърпул. Големият талант на българския бокс си проправи път към полуфиналите на шампионата в града на Бийтълс и си осигури минимум бронзово отличие в категория до 60 килограма.



В типичен танцувален стил, както подобава на мястото, на което се провежда първенството, 21-годишният русенец, 7-кратен европейски шампион за юноши, младежи и мъже до 23 години, наложи волята си над представителя на домакините Уилям Хюит.

Под наставленията на Жоел Арате и Валентин Поптолев Радо демонстрира класа и въпреки подкрепата, която англичанинът получи от местната публика, той нямаше аргументите, за да спре Росенов по пътя към медалите. Българинът взе успех с 5:0 съдийски гласа и в петък ще се изправи срещу бразилеца Габриел де Оливейра.

Това е първи медал за България от Световни първенства в мъжкия бокс от 2019 година насам. Тогава до бронзово отличие достигна Радослав Панталеев в категория до 91 килограма на шампионата в Екатеринбург.

Шанс да увеличи актива има и Рами Киуан. Малко по-късно тази вечер, в категория до 75 килограма европейският шампион за мъже ще се изправи срещу още един представител на Острова – Алан Пери от Шотландия.