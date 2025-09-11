Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. Радо Росенов: Щастлив съм, че няма да се върнем с празни ръце

Радо Росенов: Щастлив съм, че няма да се върнем с празни ръце

  • 11 сеп 2025 | 20:25
  • 391
  • 0
Радо Росенов: Щастлив съм, че няма да се върнем с празни ръце

Радослав Росенов, който достигна до полуфиналите на световното първенство по бокс в Ливърпул, каза, че е щастлив, че България отново има медал от шампионат на планетата.

За последно страната ни се поздрави с такъв през 2019 година, когато Радослав Панталеев взе бронз в тежка категория, а сега Росенов в категория до 60 килограма, както и Рами Киуан до 75 килограма се класираха сред най-добрите четири и също си гарантираха поне бронз.

Радослав Росенов донесе първи медал на България от Световното първенство  
Радослав Росенов донесе първи медал на България от Световното първенство  

"За мен е важно да спечелим медал. Без значение дали ще го направя аз или някой от съотборниците ми". Това заяви Радослав Росенов преди началото на Световното първенство в Ливърпул.

"Много съм щастлив, че няма да се върнем с празни ръце. Казах на пресконференцията преди да заминем за Англия, че това е една от основните ни цели. Ето, че имаме два медала, като Семьон Болдирев също може да победи на четвъртфиналите, вярвам в него. След като видях, че съм в тежкия поток и имам четири мача за медал, си казах „не ми пука, дошъл съм тук да ги бия всички“. Сякаш се отпуснах с първата среща и мач след мач нещата наистина се случиха по най-добрия начин за мен", сподели Росенов пред сайта на БФБокс.

21-годишният русенец ще боксира за място на финал в категория до 60 килограма в петък. Срещу него застава Луис де Оливейра. Бразилецът е шампион от Световните купа в Астана, Парана и Шефийлд.

"Ако съм спокоен, мога да го надвия. Сериозно име е, но вярвам в себе си. Бог пред мен и аз след него", каза още Росенов.

Снимки: Gettyimages

