  Бойни спортове
  2. Бойни спортове
  Втора победа за Росенов в Ливърпул

Втора победа за Росенов в Ливърпул

  • 7 сеп 2025 | 00:06
  • 337
  • 0
Втора победа за Росенов в Ливърпул

Радослав Росенов направи нова крачка към голямата цел – медал на Световното първенство. 21-годишният ни талант се класира за 1/8-финалите в Ливърпул. В категория до 60 килограма 7-кратният европейски шампион за подрастващи и 4-кратен носител на Купа „Странджа“ записа втори успех на сметката си.

Навръх Съединението на България той се справи със световния вицешампион за младежи Махамадали Гасимзада(Азербайджан). Националът ни впечатли с изявите си на ринга и заслужи успех с 4:1 съдийски гласа. Българинът показа много експлозивност и отговори с точни и категорични действия на агресията, която му предложи съперника. Той поведе убедително след първите два рунда, а в третия умело остави азера да обикаля из ринга, докато Радослав вдигаше трибуните на крака.

Съперникът му на 1/8-финалите ще бъде Айдер Абдураимов. Украинецът е двукратен европейски шампион за младежи. Мачът им ще се играе на 8 септември вечерта.

Венелина Поптолева пък допусна меко-казано спорна загуба. В категория до 51 килограма националката ни изигра много силен мач срещу носителката на световна купа Макси Кльоцер. Бившата европейска вицешампионка спечели първите два рунда с по 3:2 гласа и отстъпи в третия със същия резултат. За съжаление при определянето на крайния резултат Вени остана от губещата страна след съдийскио решение с 29:28, 28:29, 28:29, 30:27, 28:29.

Утре ни очакват още три мача с българско участие. Около 14:45 часа олимпийският бронзов медалист Хавиер Ибаниес ще се изправи срещу американеца Орландо Замора-Гарсия. Мачът е в категория до 55 килограма. Дебют на Световно първенство ще запише Уилиам Чолов. При 80-килограмовите той ще има за съперник японеца Го Вакая, вицешампион от Световна купа.

Във вечерната сесия имаме още един представител. Викторио Илиев (65 кг), също дебютант на Световно първенство за мъже, ще боксира с вицешампиона на Азия до 22 години Алмаз Озорбеков (Киргизстан). Родният талант е златен медалист от Европейското първенство за младежи. Мачът е предвиден за 22:15 часа.

