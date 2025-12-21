Стойка Кръстева: Имаме момичета с много голям потенциал

Олимпийската шампионка от Токио 2020 Стойка Кръстева е оптимистично настроена за бъдещето на женския бокс в България. Треньорът на националния отбор за девойки посочи Роберта Хаджийска и Валя Николаева като две от имената, които имат много сериозен потенциал. За да го разгърнат обаче те и останалите момичета ще се нуждаят от още по-сериозна подготовка. Тази оценка Стойка направи след края на Европейското първенство до 17 години в Киенбаум, Германия.

"Смятам, че като цяло момичетата бяха много добре подготвени, изиграха хубави мачове, но имахме и малшанс още на жребия. Това не е оправдание, а предпоставка за цялостното развитие на турнира. Роберта Хаджийска спечели бронз в категория до 48 килограма след много хубава победа над датчанката. На полуфинала за мен тя можеше да получи и друг резултат срещу туркинята Асмин, защото имаше леко предимство в играта, но съдиите прецениха друго. Валя Николаева още на жребия се падна с много висока украинка и не успя да нагласи играта си. Другите две момичета Алекса Попова и Десислава Стоянова за пръв път бяха на такова ниво и натрупаха ценен международен опит", заяви треньорката.

"След края на тяхното участие всички имаха възможност да направят допълнителни спаринги и Валя категорично надигра съперничките си в тях. Затова и ми се иска да засилим още повече тяхната подготовка. Те са в крехка възраст и трябва да направим максималното, за да ги запазим в спорта. Говорим постоянно с треньорите им по клубове, поддържаме отлична комуникация и ще се постараем да развием потенциала им. Конкретно за Роберта и Валя, те имат много сериозно международно бъдеще, убедена съм в това", каза Стойка Кръстева.