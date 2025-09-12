Популярни
  3. Алекс Ринс се надява да бъде победен от тестовия пилот на Ямаха на "Мизано"

Алекс Ринс се надява да бъде победен от тестовия пилот на Ямаха на "Мизано"

  • 12 сеп 2025 | 20:31
Заводският пилот на Ямаха Алекс Ринс сподели пред медиите след края на петъчните тренировки преди Гран При на Сан Марино, че се надява да бъде победен от Аугусто Фернандес на „Мизано“.

Това изказване на Ринс е свързано с факта, че участващият с „уайлд кард“ тестов пилот на Ямаха е на борда на изцяло новия V4 мотор на японската марка. За машината, по която Ямаха работи официално от миналото лято, това е състезателен дебют.

В края на петъчните тренировки Фернандес се класира на 19-о място, изоставайки с 1.198 от Марк Маркес, който оглави класирането. В същото време Ринс се нареди непосредствено зад Фернандес, а водещият пилот на Ямаха Фабио Куартараро стигна до 12-та позиция, като той беше с 0.588 по-бърз от Фернандес.

„Надявам се Аугусто да завърши пред нас. Имам предвид че, той беше много бърз – каза Ринс за Фернандес. – Разгледах данните и видях, че само в 11-ия завой той губи три десети. Със сигурност неговите времена бяха много, особено за мотор, който прави своя състезателен дебют.

„Не искам да кажа, че той няма топки, за да атакува 11-ия завой! Но, повярвайте ми, по време на теста Фабио ми правеше 0.2 секунди в този завой, а днес бяхме на едно ниво. Този завой изобщо не е лесен“, добави още Ринс.

Снимки: Gettyimages

