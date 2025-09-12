Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Реал Мадрид
  Сериозен удар по Реал Мадрид точно преди тежкия период

Сериозен удар по Реал Мадрид точно преди тежкия период

  • 12 сеп 2025 | 19:59
  • 3213
  • 1
Сериозен удар по Реал Мадрид точно преди тежкия период

Ключовият за Реал Мадрид защитник Антонио Рюдигер е получил тежка травма и ще отсъства за период до три месеца. От клуба признаха, че по време на петъчната тренировка той е контузил правия бедрен мускул на левия си крак.

Часове по-рано наставникът Чаби Алонсо заяви със задоволство, че всичките му футболисти, които бяха ангажирани с мачовете на националните си отбори, са се завърнали здрави. Занапред обаче той ще трябва да се оправя без Рюдигер.

При това положение Реал Мадрид остава с четирима централни бранители в лицето на Едер Милитао, Дейвид Алаба и младите Дийн Хаусен и Раул Асенсио.

Тази неприятност за тима идва в началото на натоварен календар, в рамките на който ще имат мачове през три дни. Този уикенд "кралете" гостуват на Реал Сосиедад в Ла Лига, а от идната седмица се включват и в основната фаза на Шампионската лига.

Чаби Алонсо: В Реал Мадрид ще играят тези, които заслужават
Чаби Алонсо: В Реал Мадрид ще играят тези, които заслужават
