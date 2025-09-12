Статуя на Кайзер Франц бе открита пред дома на Байерн

Бронзова статуя на легендата на Байерн (Мюнхен) и германския футбол Франц Бекенбауер беше открита днес пред стадиона на баварците "Алианц Арена“. Това се случва ден след датата, на която той щеше да навърши 80 години.

Емблематичният Кайзер Франц получи поредното си признание след смъртта си през януари 2024 г. на 78-годишна възраст. Статуята изобразява Бекенбауер, който гледа напред с десния си крак върху топката. Това е характерна поза за неговата типична позиция „либеро“ зад защитата, която роденият в Мюнхен футболист до голяма степен преоткрива през 70-те години на миналия век.

Franz Beckenbauer's statue in front of the Allianz Arena has been unveiled

Бекенбауер печели Бундеслигата и Световното първенство както като играч, така и като треньор, а освен това вдига и Купата на европейските шампиони, предшественик на днешната Шампионска лига, три пъти от 1974 до 1976 г. Той е и двукратен носител на "Златната топка".

"Този паметник е част от ДНК-то на ФК Байерн, отлято в бронз. Скъпи Франц, сега стоиш тук, до своя партньор Герд Мюлер. Вие двамата сте живи символи и вечни пример за подражание за всички бъдещи поколения, които ни показват как да поведем хората в едно уникално пътешествие, как да създадем необикновени житейски истории. Животът, дами и господа, е мимолетен. Футболът е мимолетен. Но легендите остават – сред феновете на Байерн, сред хората, сред нас", каза президентът на баварците Херберт Хайнер.

The unveiling of Franz Beckenbauer's statue today



🎥 @Sky_Torben

pic.twitter.com/RnJWtcI7oM — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) September 12, 2025

Кметът на Мюнхен Дитер Райтер добави, че статуята е „най-голямата чест, която градът може да окаже на някого посмъртно“.

Червеният екип на Бекенбауер с номер 5 бе изрисуван на покривните конструкции на „Алианц Арена“, а улицата, водеща към стадиона, също бе преименувана на негово име. Суперкупата на Германия също е наречена на великия Кайзер Франц.

President Herbert Hainer at the unveiling of Franz Beckenbauer's statue: "This monument is a piece of FC Bayern's DNA cast in bronze. Dear Franz, now you stand here next to your partner Gerd Müller. You two are living symbols and eternal role models for all future generations,…

Открит през 2005 г., „Алианц Арена“ е планиран и построен под ръководството на Бекенбауер, заедно с дългогодишните влиятелни фигури в Байерн Ули Хьонес и Карл-Хайнц Румениге, които също присъстваха на церемонията днес.

Снимки: Imago