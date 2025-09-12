Байерн представи Нико Джаксън, Компани говори за връзката си с Хамбургер

Наставникът на Байерн (Мюнхен) Венсан Компани заяви, че баварците винаги са фаворити в домакинските си двубои, но всеки един мач крие своите рискове. Шампионите на Бундеслигата се изправят утре от 19:30 срещу Хамбургер, а последният път, когато един от емблематичните клубове на германския футбол стигна поне до точка в Мюнхен бе и последния двубой на Компани като играч на клуба.

“Винаги сме фаворити, когато сме домакини, но всеки един мач крие своите рискове. Хамбургер натрупа увереност след промоцията и това винаги може да бъде опасно. Това е мач с много история, който чакаме с нетърпение. Той също така представлява съперничество между два красиви града, които представляват севера и юга на страната. Не съм играл за много клубове в кариерата си, само 3. Винаги съм поддържал добър контакт с Хамбургер, макар времето ми там да не бе леко в личен план. Майка ми почина, сестра ми имаше рак. От друга страна създадох много приятелства, но сега моят фокус е изцяло върху Байерн. Все още помня онзи мач между двата отбора. Бях много ядосан. Белгия бе на полуфиналите на Олимпийските игри в Китай, но те ме върнаха тук, за да бъда на пейката. Това беше неприемливо за мен и след този мач реших да напусна,” заяви Компания.

На същата пресконференция за пръв път пред медиите застана и Николас Джаксън, който бе представен като играч на Байерн.

“За него ще е от изключителна важност първата фаза, до следващата пауза на националните отбори. Той не е имал нормална предсезонна подготовка с Челси, но е роден атлет и няма да има нужда от много време, за да си върне формата. Трябва да изградим ритъм, но това е играч с много голове в Премиър лийг, така че вярвам, че много бързо ще можем да използваме качествата му. Съставът ни е по-малък, но важното е, че имам 100% доверие на всеки един от тях. Разбира се, някои играчи като Джамал Мусиала, Алфонсо Дейвис и Ито не могат да бъдат заменени директно, но съм щастлив с всеки един от тях. Също така е важно, че всички се завърнаха здрави от лагерите на националните отбори,” завърши Компани.