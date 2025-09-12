Бивш пилот зададе важен въпрос след заповедта от бокса в Макларън

Бившият пилот във Формула 1 Джолиън Палмър зададе един много важен въпрос след издадената от отбора на Макларън заповеде от бокса малко преди края на Гран При на Италия в неделя.

Практически в хода на цялата надпревара на „Монца“ Ландо Норис се движеше пред съотборника си Оскар Пиастри, но след бавния си пит-стоп той беше прескочен от австралиеца. Впоследствие лидерът в генералното класиране получи инструкция да върне позицията на своя съотборник и единствен реален съперник в спора за световната титла.

Пиастри се съобрази с тази заповед, въпреки че първоначално не беше много съгласен с нея. Впоследствие австралиецът обясни, че това е заповедта е била коректна, но това поставя интересен въпрос за борбата между него и Норис до края на сезона.

Какво щеше да направи Верстапен на мястото на Пиастри?

„Изглеждаше като прибързан ход за запазване на честността, което генерално не може да се прави в моторните състезания. От време на време нещата се объркват, както се видя с отпадането на Норис на „Зандвоорт“ и не винаги ситуацията може да се коригира, за да бъде честна.



„Така че, трябва ли отборът да се намесва, когато говорим за лош късмет? Това ще бъде интересна тема до края на сезона. Много е вероятно от Макларън да трябва многократно да отговарят на трудни въпроси.



„Какво щеше да стане, ако двамата бяха първи и втори? Щяха ли и тогава да помолят Оскар да отстъпи позицията и щеше ли той да го направи? Какво ще стане, ако има подобна ситуация в Абу Даби? Дали един от двамата ще отстъпи позицията си тогава, ако тя ще бъде решаваща? И ще трябва ли?



„Поради тази причина за мен не беше правилно да се взимат такива решения от стената на боксовете след страхотните битки, които видяхме от началото на сезона между двамата пилоти и техните екипи.



„Не отричам, че Ландо заслужаваше да завърши пред Пиастри на база неговото каране, за него ситуацията също беше странна. Като пилот ти никога не искаш да печелиш със заповеди от бокса, предпочиташ да го правиш честно на пистата и може би затова Оскар прие така добре заповедта и третото си място.



„Нещата в отбора изглеждаха хармонични след финала, така че, може би, всичко е наред. В Макларън със сигурност ще се надяват до края на сезона всичко да е по-просто, иначе ще трябва да се взимат някои некомфортни решения. Ще бъде трудно всички в отбора да бъдат щастливи, особено когато на карта е заложена титлата“, заяви Палмър.

Снимки: Gettyimages