  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  От Мерцедес блокирали Ботас за тестовете с Кадилак

От Мерцедес блокирали Ботас за тестовете с Кадилак

  • 12 сеп 2025 | 14:06
  • 132
  • 1

Отборът на Мерцедес е блокира участието на Валтери Ботас в тестовете, които тимът на Кадилак планира да проведе с болида на Ферари от сезон 2023 преди края на годината.

Кадилак вече симулира цял състезателен уикенд
Кадилак вече симулира цял състезателен уикенд

Както е известно Ботас ще бъде един от титулярните пилоти на американския екип при неговия дебют във Формула 1 догодина. В момента финландецът е резерва в Мерцедес и Сребърните стрели не са се съгласили да го пуснат да започне тестове с новия си отбор по-рано, съобщава gpblog.com.

Ботас е започнал преговори с Кадилак още през 2023 година
Ботас е започнал преговори с Кадилак още през 2023 година

Това означава, че по време на своите тестове с колата на Ферари от преди две години, Кадилак ще може да използва само другия си титулярен пилот – Серхио Перес, както и тестовия си пилот Колтън Херта.

Снимки: Gettyimages

