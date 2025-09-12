От Мерцедес блокирали Ботас за тестовете с Кадилак

Отборът на Мерцедес е блокира участието на Валтери Ботас в тестовете, които тимът на Кадилак планира да проведе с болида на Ферари от сезон 2023 преди края на годината.

Кадилак вече симулира цял състезателен уикенд

Както е известно Ботас ще бъде един от титулярните пилоти на американския екип при неговия дебют във Формула 1 догодина. В момента финландецът е резерва в Мерцедес и Сребърните стрели не са се съгласили да го пуснат да започне тестове с новия си отбор по-рано, съобщава gpblog.com.

Ботас е започнал преговори с Кадилак още през 2023 година

Това означава, че по време на своите тестове с колата на Ферари от преди две години, Кадилак ще може да използва само другия си титулярен пилот – Серхио Перес, както и тестовия си пилот Колтън Херта.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages