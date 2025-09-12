Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Футбол свят
  3. Над 1.5 милиона в надпревара за билети за Мондиал 2026

Над 1.5 милиона в надпревара за билети за Мондиал 2026

  • 12 сеп 2025 | 12:50
  • 267
  • 0
Над 1.5 милиона в надпревара за билети за Мондиал 2026

Международната футболна федерация (ФИФА) съобщи, че над 1.5 милиона фенове са се регистрирали през първите 24 часа на лотарията за билети за Световното първенство догодина. Регистрациите са дошли от 210 държави, като най-голям интерес е проявен от страните домакини - САЩ, Мексико и Канада, следвани от Аржентина, Колумбия и Бразилия. В Европа Англия, Испания, Португалия и Германия са водещи по регистрации, информираха още ФИФА.

"Големият брой подадени заявки е доказателство за огромното вълнение, предизвикано по целия свят от Мондиал 2026 и за това до каква степен то ще се превърне в повратна точка в историята на футбола", коментира главният оперативен директор на Световното първенство Хеймо Ширги.

В тази първа фаза феновете могат да се регистрират само с карта Виза, официалният спонсор на ФИФА, която държи ексклузивните права за етапа. Регистрационният процес ще остане отворен до 19 септември. Избраните от лотарията ще получават имейл, считано от 29 септември, с дата и час за закупуване на билети, считано от 1 октомври.

Единичните билети за всичките 104 мача ще бъдат налични, когато започне самата продажба, заедно с пропуски за конкретни места на провеждане и билети за конкретни отбори, уточниха от ФИФА. Втората фаза на регистрация се очаква да продължи от 27 до 31 октомври, като продажбата на билети ще започне между средата на ноември и началото на декември. Третата фаза ще стартира след тегленето жребия за на групите на Мондиал 2026 във Вашингтон на 5 декември.

