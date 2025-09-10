Популярни
Напусна през юни и се завръща... през септември: Фабиански отново е в Уест Хам

  • 10 сеп 2025 | 19:22
  • 561
  • 0
Напусна през юни и се завръща... през септември: Фабиански отново е в Уест Хам

Два месеца след като си тръгна от Уест Хам, вратарят Лукаш Фабиански пак ще играе за тима. Лондончани обявиха неочакваното завръщане на вратаря. 40-годишният полски национал отново ще облече екипа на „чуковете“ само няколко месеца, след като се сбогува с клуба в края на миналия сезон, слагайки край на седемгодишния си престой.

Привличането му идва в контекста на нуждата от подсилване на вратарския пост, след като Уес Фодърингам напусна в посока Арис (Лимасол), оставяйки на разположение само Алфонс Ареола и новопривлечения Мадс Хермансен. Така мениджърът Греъм Потър се обърна към доверена фигура с опит и дълбоки познания за клуба.

„Наистина съм щастлив да се завърна, защото този клуб означава много за мен и за хората тук. Да ги видя отново беше хубаво и приятно. Винаги съм бил и със сигурност ще бъда играч, който поставя отбора над личните си цели. Може би хората ме виждат като добър човек, с когото да работят“, заяви Фабиански, който подписа до края на сезона

По време на първия си престой полякът изигра 216 мача, спечели наградата за играч на годината в клуба през 2019 г. и беше част от отбора, който вдигна трофея в Лигата на конференциите през 2023 г. – първата европейска титла на клуба от почти половин век.

