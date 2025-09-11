Красимир Инински похвали националите ни по бокс

Президентът на Българска федерация бокс Красимир Инински поздрави националите ни за страхотното им представяне на Световното първенство в Ливърпул. Той отчете много добрата игра на боксьорите и благодари за сериозната работа, свършена от треньорския щаб, начело с Жоел Арате и Валентин Поптолев. България се отличи с двама полуфиналисти, в лицето на Радослав Росенов (60 кг) и Рами Киуан (75 кг), които си гарантираха минимум бронзови медали от шампионата на планетата. Все още шанс за отличие има и Семион Болдирев, който предстои да участва на 1/4-финалите.

„Много съм щастлив от това, което видях до момента на ринга в Ливърпул. Преди да заминат за Световното първенство казах, че искам България да се гордее с боксьорите ни. Да не отстъпват нито крачка назад, да отстояват себе си и да знаят, че всички сме зад тях. И точно това ни показаха. Не говоря само за Рами и Радо, които спечелиха медали и вярвам, че могат да стигнат и до златото. Защото на почетната стълбичка заслужаваха да бъдат още поне Севда Асенова и Хавиер Ибаниес. Не искам да коментирам и да звучи като някакво оправдание, но ме боли много от това, което им се случи. Вярвам, че хората са видели за какво става въпрос и по какъв начин те напуснаха първенството. Щастлив съм и от представянето на Семион, който тепърва прохожда в мъжкия бокс, но има и той шанс в петък да вземе медал. Уилиам, Венелина и Викторио също направиха страхотни мачове. Изобщо – не мога нито една лоша дума да кажа. Напротив – гордея се с момчетата и момичетата от това, което показаха в Ливърпул през тази една седмица“, сподели президентът на федерацията Красимир Инински.

Той отпътува днес сутринта за Ливърпул, като ще гледа на живо останалите мачове от Световното първенство.