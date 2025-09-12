Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Ботев (Пловдив)
  3. Ботев (Пд) срещу Монтана в първия мач след ерата на Попето

  • 12 сеп 2025 | 07:30
  • 707
  • 1
Ботев (Пловдив) приема Монтана във втория мач от кръга в efbet Лига, който идва след прекъсването за световните квалификации. Срещата в града под тепетата започва с първия съдийски сигнал на Тодор Киров в 19:45 часа.

"Канарчетата" се намират на последното място в класирането, като в актива им има едва четири точки след изиграването на шест мача. Преди близо месец отборът на Николай Киров спечели Битката за Тракия срещу Берое с 2:1, но след това загуби със същия резултат срещу шампиона Лудогорец в Разград. После дойде паузата за националните отбори.

Поради натрупаните четири поражения и важността на двубоя с Монтана, клубният собственик на "жълто-черните" Илиян Филипов обяви пред медиите, че това е "финал". След това бизнесменът уточни, че всеки мач е като финал за пловдивчани и че Белия продължава да се ползва с доверието на ръководството.

Филипов даде брифинг на стадион "Христо Ботев", след като изненадващо капитанът Ивелин Попов реши да се раздели с клуба. От казаното стана ясно, че бившият национал е поискал гарантирано титулярно място, което е било отказано от "канарчетата". Така Попето напусна ботевистите, като шефът на отбора призна, че е чул слухове за напрежение между опитния играч и завърналия се любимец на "жълто-черната" публика Тодор Неделев, но двамата били отрекли да има такова нещо.

Монтана се раздели в началото на кампания с треньора Танчо Калпаков, а на негово място пристигна бившият капитан на ЦСКА Анатоли Нанков. Под ръководството на Толята тимът от "Огоста" записа две победи - срещу Септември (София) и Добруджа, което изкачи Монтана до осмата позиция.

Вчера момчетата на участника на Мондиал'98 направиха тренировка на стадиона в село Марково, като от сметките на наставника отпадна вратарят Васил Симеонов. Играещият под наем от ЦСКА 1948 бек Кристофър Ачемпонг пък пропуска мача заради наказание.

Ботев (Пловдив) - Монтана

Съдия: Тодор Киров
Начало: 19:45 часа
Стадион: "Христо Ботев", Пловдив

